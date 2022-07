Casi dos meses después de quedar tercera en Eurovisión 2022, Chanel Terrero continúa imparable. A la espera de que saque a la luz sus nuevos temas, la representante de España se ha convertido en la encargada de dar el pregón del Orgullo 2022 en Madrid. La cantante ha apelado a la libertad de ser y le ha dado las gracias a todos los hombres y mujeres que le han enseñado a amar.

Chanel Terrero ha sido elegida como pregonera del Orgullo 2022 de Madrid y este miércoles, 6 de julio, se ha encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas. Ataviada con un vestido con la bandera arcoíris, la cantante se ha subido al escenario de la Plaza Pedro Zerolo de la capital entre vítores y ovaciones. Emocionada y consciente de la repercusión de sus palabras, la interprete de «SloMo» ha dado su discurso más reivindicativo. «Muchas de las personas que hoy estáis aquí habréis sufrido el rechazo por el simple hecho de ser o vivir vuestra vida. Voy a luchar todos los días para que todos los que estéis aquí recibáis el orgullo que os merecéis», decía emocionada y recalcaba que su «mayor suerte» fue tener una familia que la educó «en el amor y en el respeto».

«Desde pequeña sufrí bullying porque me rechazaban, pero más lejos de hundirme me han hecho ser una mujer segura de mí misma», proseguía. Durante su discurso, Chanel Terrero ha recordado también el lema del Orgullo de este año: «Frente al odio, visibilidad, orgullo y residencia. Son tres palabras que me han acompañado durante toda mi vida». Además, ha insistido en que era un día para celebrar los derechos que ha conseguido el colectivo a lo largo de todo el año.

La lucha de los derechos del colectivo LGTBI

Por otro lado, Chanel ha hecho hincapié en la importancia de la defensa de los derechos del colectivo LGTBI para no perderlos después de la intensa lucha que ha habido a lo largo de los años. «Es demasiado fácil perderlos, en un momento», incide. Para finalizar, la cantante ha destacado la importancia de que las minorías estén juntas en esta batalla. «Hoy voces empeñadas en dividirnos y en fracturar la lucha. Es esencial que las minorías nos unamos como un muro infranqueable porque se trata de que te respeten seas quien seas. No se trata de que te respeten ames a quien ames. Lucharé todos los días para que cada día recibáis el Orgullo que os merecéis», afirmaba y despertaba el aplauso de los allí presentes (más de 10.000 asistentes, según los organizadores).

«Gracias a gais, bisexuales, lesbianas, trans, intersexuales, queer y no binarias. Gracias a quienes educaron en igualdad, a quien impulsan leyes equitativas. Gracias a todos los hombres y mujeres que he querido por enseñarme a amar sin prejuicios», finalizaba.