Georgina Rodríguez no deja de hacer planes familiares junto a sus hijos a pesar de que su pareja, Cristiano, no siempre puede estar con ellos.

A Georgina Rodríguez no hay nada ni nadie que le pare. El hecho de que su pareja, Cristiano, no pueda acudir junto a ella a diferentes planes familiares que organiza no hace que la modelo deje de hacerlos. Los compromisos del astro portugués con su equipo, Juventus, hace que este no puede estar siempre que quiere con su familia, pero Georgina se busca sus trucos para poder llevarlos a cabo.

Hace unos días, la española no dudó en hacer un plan de lo más divertido junto a sus hijos en alta mar. Cogieron un barco y estuvieron unos días surcando el mar. Pero Georgina no estuvo sola. Y es que con tantos niños pequeños (y sin tu pareja) es necesaria la ayuda de personas de confianza que hagan que el día a día fuera de casa no se haga muy cuesta arriba.

Georgina Rodríguez cuenta con la ayuda no solo de una amiga y un amigo que no se separaron de ella durante todo el plan, sino que además, contrató a dos personas, que se encargaron de llevar las maletas de todos y los abrigos de los más pequeños. Porque Georgina no solo viajó con sus hijos, también se llevó a sus mascotas.

Georgina Rodríguez necesitó la ayuda de gente de confianza

Como se puede ver en las imágenes, Georgina baja del barco al llegar a puerto con ropa cómoda. En chándal, no se despega de su bolso y tampoco de su teléfono móvil. Además, se muestra muy pendiente de todos sus hijos, sobre todo de los más pequeños, que van de la mano de ella y de los amigos de la modelo.

En el lado izquierdo de la imagen vemos a dos hombres con gafas de sol y traje de chaqueta. Todo hace entender que se trata de personas contratadas para ayudar a Georgina a transportar las maletas y algunas de las pertenencias personales de la familia. Aunque han sido pocos días, el hecho de ser una familia numerosa hace que tenga que ir un poco cargados.

Dos personas se encargaron de llevar las maletas de la familia

Georgina estuvo muy pendiente de su teléfono móvil en todo momento

Aunque es muy de estar en su casa, a Georgina Rodríguez le gusta aprovechar los días que hace buen tiempo para salir a navegar en familia. Ella misma compartió hace dos días uno de los momentos que ha vivido este fin de semana, cuando en barco ha llegado hasta Mónaco. En esta ocasión compartía su look poco discreto par estar en el barco y algunos de los atardeceres de los que ha disfrutado sin la compañía de su pareja.