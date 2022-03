Después de pasar 48 días ingresado en un hospital tras contraer covid, de Antonio Resines recupera poco a poco su vida normal. Fue el pasado 10 de febrero cuando recibía el alta hospitalaria después de permanecer en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde ingresó infectado por el coronavirus. 36 de esos días los pasó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Ahora, el actor compagina su proceso de recuperación con una excelente noticia: ha recibido la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Esta prestigiosa distinción, otorgada por el Ministerio de Cultura y Deporte, reconoce el talento y la trayectoria de algunos de nuestros personajes más relevantes. La cita, celebrada en Pamplona, ha supuesto el primer acto público al que acude el actor tras superar la enfermedad.

Acompañado de su mujer, Ana Pérez-Lorente, el protagonista de ‘Los Serrano’ ha coincidido con otros personajes conocidos, que también han sido condecorados, como Emma Suárez, Adriana Ozores o Rosario Flores. Resines ha recibido emocionado el reconocimiento de manos de Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia, que han presidido el acto. Que reconozcan su trayectoria profesional es algo que «sabe muy bien», ha reconocido. Más aún cuando ha afrontado duros días en el hospital batallando contra el Covid-19, una enfermedad que le ha hecho perder la movilidad: «Cuando uno está algo flojo emociona más».

«Puedo andar incluso sin muletas»

«Me encuentro baldado», ha confesado ante numerosos compañeros de profesión y ante los reyes, cuya presencia no ha impedido que hablara con total normalidad de su dolencia. «Puedo andar, cosa que hace tres semanas no podía. Puedo andar incluso sin la muleta, cuando he visto las escaleras de la tarima casi me da un infarto pero han tenido el detalle los reyes, el ministro y la presidenta de bajar«, decía. ¡Dale al play y no te pierdas las declaraciones de Resines, por las que recibe una gran ovación del público!

Vídeo: Europa Press

Días antes de recoger el premio, Antonio Resines contaba a los medios cómo se encuentra. «Estoy cansado, pero bien, bien de ánimo», explicaba al ser visto por las calles de Madrid. Tiene buen aspecto y se le ve fuerte, pero tiene trabajo por delante: «Queda, porque todavía no puedo andar bien, pero en un par de meses ya estaré dando guerra. Solo es tiempo y ganas… Volveré, pero con tiempo». En este acto que supone su reaparición pública, el intérprete se ayudó de sus muletas para sostenerse, algo que evidencia las secuelas de la enfermedad.

