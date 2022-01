Antonio Resines sigue en la UCI y con pocos cambios en lo que respecta a su salud. Su entorno permanece hermético, de hecho, apenas ha dado pistas acerca de cómo se encuentra, siendo esta semana cuando su mujer, Ana Pérez Lorente, rompía su silencio sobre el actor. Agradeció los mensajes de cariño y el interés que están mostrando otros rostros conocidos como, por ejemplo, Santiago Segura, quien tiene una gran amistad con su marido. Se mantuvo cauta ante las cámaras y pidió paciencia en los días posteriores a conocerse el ingreso de Resines tras contagiarse de coronavirus. Pero ¿quién es ella?, ¿qué se sabe de la mujer que no deja ni a sol ni a sombra a Resines, quien desde el pasado 23 de diciembre está hospitalizado?

Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente se conocieron en 1992 de la manera más fortuita que podías imaginar y ha sido casi treinta años más tarde cuando han contraído matrimonio. Retrasaron sus planes de boda en la pandemia hasta que por sorpresa se casaron y lo celebraron con una comida íntima con solo los más cercanos para la pareja. Fue ella misma quien tiempo atrás, durante una entrevista en ‘Mi casa es la tuya’, habló sobre cómo se habían conocido ella y Resines. «Yo iba con mi amiga y me dijo de repente: ‘Nos siguen’. Así que le dije: ‘Vamos a separarnos, tú vete hacia tu casa y vemos qué hacen’. Y efectivamente nos seguían. Así que me pinté el ojo y los labios por si acaso. Y esa noche quedamos. Luego no le volví a ver hasta tres meses después porque no apuntó mi teléfono. Y me lo encontré un día por sorpresa en Sol y le dije ‘¿sabes quién soy?’ y me dijo: ‘Estoy harto de que cada vez que nos encontramos me preguntes eso. Eres Ana’. Y ese sábado me llamó, quedamos y hasta ahora». Ahora ella le demuestra que es su apoyo más férreo en el que es uno de los momentos más complicados de su vida.

Este ingreso ha llegado semanas después de que una de sus grandes amigas falleciera. Verónica Forqué y Resines eran íntimos, tanto es así que la invitó a la boda que en un principio pensaba hacer antes de la crisis sanitaria. «Resines se va a casar, me ha mandado la invitación, pero la han delay porque los pobres míos se iban a casar a primeros de octubre… La boda se ha retrasado», comentó en ‘El Intermedio’. Solo unos días después de esta confesión inesperada, concretamente el 10 de octubre, Resines y Ana se dieron el ‘sí, quiero’

Ana y Resines no solo comparten vida en familia, sino que también trabajan mano a mano en lo profesional. Forman un excelente tándem en lo que respecta a cuestiones laborales y así lo demuestra que hayan trabajado mano a mano en varias ocasiones. Ejemplo de ello en ‘Historias de nuestro cine‘ o en obras muy relevantes como es el caso de su autobiografía, ‘Memorias de un calvo’, aunque el verdadero proyecto es el que firmaron en el mes de octubre de 2020: su boda. Ana Pérez Lorente es, sin duda alguna, fundamental en la vida de Antonio Resines y siempre lo ha sido. Además de ser su pareja, es su confidente, su amiga, su ayudante y su socia, aunque siempre ha tratado de permanecer alejada de las cámaras y los focos. Ha hecho contadas excepciones y en esta ocasión con los problemas de salud de Resines prefiere permanecer en un segundo plano.

Además, cabe señalar que en el plano personal, Ana se ha involucrado en diferentes proyectos para ayudar a los demás. Ella misma se hace eco de ello en su perfil profesional: «Viví seis meses en una misión en África trabajando en un hospital y un orfanato para niños con sida».

