El conocido actor se ha sentado junto a Joaquín Sánchez en ‘El Novato’, el nuevo programa de entrevistas del futbolista del Betis en Antena 3. Antonio Resines se ha sincerado sobre algunos de los aspectos más íntimos de su vida, incluida su relación con Ana Pérez-Lorente. La pareja se casó en el año 2020 y poco tiempo antes de que Resines fuera ingresado en la UCI por complicaciones derivadas del coronavirus celebraron su boda con un gran fiestón. Aunque el intérprete no es muy dado a hablar sobre su vida sentimental, en este caso ha hecho una excepción y ha hablado del momento en el que se encuentra: «Yo me casé en el 2020 pero bueno con una chica que conocía de hace 30 años. No pudimos hacer la fiesta de la boda y la hemos hecho justo antes de que me entrara lo del COVID e hicimos un fiestón«.

A pesar de que Ana Pérez-Lorente también trabaja en el mundo del cine, concretamente en «producción», Resines y ella no se conocieron en el trabajo: «Iba con un amigo en el coche y se paró un coche al lado y entonces ahí vacilamos un pelín. Fuimos a tomar una copa y ahí empezó todo», cuenta el actor de ‘Los Serrano’.

Antonio Resines ha revelado que han tenido varias idas y venidas pero que desde hace diez años su relación está más que afianzada: «Y luego hemos estado juntos a veces sí y a veces no pero ya desde hace 10 años ya estamos prácticamente viviendo juntos. Y ahora soy un hombre casado. Estoy muy contento eh. No echo de menos nada el hecho de salir. He sentado la cabeza y se está muy bien. Si quieres a la persona con la que estás, es un estado estupendo. Además yo recomiendo a las personas que se casen», cuenta.

Durante su entrevista, Joaquín y Resines también han hablado del duro momento que vivió cuando estuvo más de un mes ingresado en la UCI: «Ha sido durísimo. El problema que tuvimos es que cogimos el covid los dos, ella se quedó en casa y ella no podía ni verme en el hospital. Yo estaba ya en coma y no me enteré de nada. Estuve 26 días. 26 en coma y 36 en la uci. Cuando me despertaban, yo estaba en otro mundo, a veces me despertaba y era consciente de que estaba en la UCI y otras no. A veces pensaba que toda la gente que estaba a mi alrededor era de una conspiración», ha continuado explicando al respecto.

«Cuando estás en coma inducido se supone que no pasa nada pero yo me he tirado soñando todo«, ha revelado. Ahora, ya más recuperado, Antonio Resines ha contado que son muchas las personas que le han mostrado su cariño a lo largo de estos meses: «Yo es que salgo de casa y la gente me paraba por la calle. Era una cosa. Yo sé que he hecho cosas que a la gente le han gustado y se ha sentido identificadas. Eso es muy bonito. Yo sé que si se acabase una historia aquí, sé que habría gente que me iba a recordar», ha contado.