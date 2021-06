Antonio Montero ha vuelto a ‘Sálvame’ una semana después de abandonar el plató tras un fuerte enfrentamiento con Carlota Corredera.

Una semana después de que Antonio Montero tuviera que abandonar ‘Sálvame’ tras un enfrentamiento con Carlota Corredera, las redes sociales se seguían preguntando si el periodista iba a volver a su puesto de trabajo. El colaborador de ‘Sálvame’ dio su opinión sobre Rocío Carrasco a la que tildó de «mala madre», palabras que indignaron a la gallega hasta tal punto que dijo que si él estaba en plató ella se iba. Ocho días más tarde el paparazzi está en el plantel de colaboradores, no obstante, no ha hecho mención a su ausencia. Donde sí ha causado un gran impacto ha sido en Twitter, donde lo más comentado es que no ha coincidido con Carlota, sino con Paz Padilla.

«Hoy Antonio Montero está en ‘Sálvame’ de colaborador, con Paz Padilla sí tiene cabida. ¿Qué va a pasar cuando vuelva Carlota», «Antonio Montero, bienvenido, hoy no está la generala» o «Antonio Montero vuelve a Sálvame bajo el paraguas de Paz Padilla. No me sorprende» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el universo 2.0. No obstante, Antonio no acusa a nadie de esta decisión. Dolido con lo sucedido aquel día, el fotógrafo sí que se ha pronunciado horas antes de aparecer en televisión sobre el momento profesional en el que se encuentra. “Yo estoy bien y tranquilo. Estoy esperando a que me llamen”, decía esta mañana. Consciente de que debe cuidar sus palabras, Antonio Montero cataloga lo sucedido aquel día de «episodio desagradable». “Si trabajas en un medio, te tienes que adaptar a ese medio, y si haces ciertas cosas entiendo que puedes comprometer tu puesto de trabajo”, ha comentado a ‘La Razón’.

Este retorno al programa vespertino llega después de algún compañero del medio le apoye públicamente. Uno de ellos Diego Arrabal, quien posteó una fotografía de ambos para enviarle un mensaje alentador a su amigo. «Te recomiendo mucha calma, recuerda que después de la tormenta siempre sale el sol. Cuando una puerta se abre, se abren otras mil. Ánimo amigo», dijo. Este comentario tan solo sirvió de ejemplo, ya que en redes se desató un aluvión de comentarios en apoyo a Antonio Montero. Twitter empezó a arder en cuestión de minutos y fueron muchos los mensajes que se pudieron leer contra la de Vigo. «Prepotente y sinvergüenza MI APOYO A ANTONIO MONTERO», «Antonio Montero no puede llamar mala madre a Rociito y, sin embargo, Carlota si puede llamar maltratador a Antonio David sin estar condenado» o «Todo mi apoyo Antonio Montero, esto no es un programa de distracción es peor que una dictadura» son solo algunos de los mensajes que le apoyaban.

Si bien su enfrentamiento se convirtió en viral, Antonio Montero prefiere pasar página y mirar hacia el futuro. Aunque ni siquiera él mismo sabía si tras esta disputa volverían a contar con él, el fotógrafo ya respira tranquilo al estar de nuevo en el plató de ‘Sálvame’. Poco a poco vuelve todo a la normalidad, pero ¿volverá a coincidir o no con Carlota Corredera?