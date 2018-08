Antonio David Flores no está pasando por su mejor momento. Los problemas judiciales con su ex y madre de sus hijos, Rocío Carrasco, así como la acusación de alzamiento de bienes e insolvencia punible, están afectando a su ánimo en un momento en el que además el exyerno de Rocío Jurado no atraviesa su época económica más fructífera.

Sus apariciones en televisión llevan un tiempo siendo nulas y a eso hay que añadir que uno de los proyectos empresariales que tenía en mente se ha frenado.

Según la versión ofrecida por los periodistas Pepe del Real y Paloma García-Pelayo en ‘El Programa del Verano’, los socios de Antonio David para abrir un local de copas en Torremolinos con él, habrían decidido echarse atrás en dicha apertura debido a sus problemas judiciales.

Pide que rectifiquen la información

Ahora ha sido el mismo Antonio David Flores el que ha desmentido esta información. El ex de Rocío Carrasco ha enviado un mensaje a Joaquín Prat pidiendo al programa que rectifique la información que Pepe del Real y Paloma García-Pelayo ofrecieron.

Según Antonio David “La no puesta en marcha del negocio tiene que ver con un problema de humedades del local”. Al padre de Rocío y David Flores Carrasco le preocupa que su imagen se vea perjudicada y por eso ha exigido a ‘El programa del Verano’ que aclaren este punto.

Antonio David Flores hace estas declaraciones después de un año prácticamente desaparecido de la vida pública. Las pocas veces que se le ha visto ha sido para acudir a los juzgados. Después de meses inactivo también en redes sociales, el ex de Rocío Carrasco publicaba hace pocos días una foto en la que se dejaba ver por primera vez en Instagram después de un año. Antonio David aparecía descansando en la playa.