‘El tiempo del descuento’ ha vivido sus primeras nominaciones. El momento más esperado ha estado cargado de tensión a raíz de un acalorado enfrentamiento entre Antonio David Flores, Estela Grande y Kiko Jiménez.

Estela Grande y Kiko Jiménez acercan posturas en ‘El tiempo del descuento’

El ex de Rocío Carrasco le ha dado tres puntos a la mujer de Diego Matamoros al considerar que no estaba siendo real dentro de la casa más famosa de la televisión. Este hecho ha provocado un molestar en la concursante, quien ha asegurado que se sentía traicionada. «Veo cómo la gente juega, me he dado cuenta que actúan así y yo no estoy preparada para esa mecánica. No me lo puedo creer, confiaba en ti David, gracias. Tú y casi todo el mundo antepone la estrategia, el dinero, el juego, la televisión. Lo anteponéis todo a las personas, a los sentimientos, el cariño, el amor. Yo no soy así, no puedo», comentaba Estela Grande entre sollozos.

Ante esta discusión, Kiko Jiménez salió a la palestra para defender a su compañera y acusó al colaborador de ‘Sálvame’ de ser un traidor. «Cutre, traidor. Rocío Flores, este es tu padre, un traidor. No me voy a rebajar a su nivel. Yo soy tu hija y tendría vergüenza«, le espetaba el novio de Sofía Suescun. Ante esto, el ex de Rocío Carrasco atacaba: «El que gana la pasta eres tú a base de poner a la gente a parir. El traidor eres tú«.

Poco después, el hijo de Kiko Matamoros se convertía en el protagonista de la discusión y Kiko Jiménez volvía a insistir en que Estela estaba haciendo un papel dentro de la casa de Guadalix impuesto por Diego. «Lo que pretende es contentar a terceras personas. Yo lo que viví con ella fue muy bonito. Es verdad que sufrieron terceras personas, pero venir aquí contenido… Pretendes engañarla y hacer el lío otra vez. Cada vez que hablas con ella es para confundirla«, decía el ex de Gloria Camila.