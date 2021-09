Antonio David Flores ha utilizado sus redes sociales para lanzar un nuevo zasca a su ex, Rocío Carrasco. Lo ha hecho a través de un storie en su Instagram.

Han sido muy pocas las ocasiones en las que Antonio David Flores se ha pronunciado en los últimos meses. Desde que comenzara la docuserie de Rocío Carrasco, el colaborador ha limitado sus apariciones y apenas ha concedido entrevistas delante de las cámaras. La última vez en la que rompió su silencio fue en el mes de septiembre, justo cuando acabó el juicio en el que debía verse las caras con sus excompañeros de ‘Sálvame’. El malagueño ha vuelto a sus redes sociales este lunes y lo ha hecho para apoyar a Kiko Rivera, eso sí, con lo que muchos consideran que es un zasca a su ex, Rociito. «Mentirosa, mentirosa», escribe en su storie.

El origen está en una foto que él compartido en una storie de su perfil de Instagram. A pesar de que su objetivo es supuestamente ganar un sorteo que promociona Kiko Rivera en sus redes y optar a dos entradas un local hispalense en el que actuará, él ha añadido un detalle a la publicación. En concreto, el estribillo de una de las canciones de Kiko: «Mentirosa». Unas palabras que muchos usuarios han visto como un ataque a la madre de sus dos hijos, con quien mantiene una guerra abierta desde hace décadas. Aunque él no ha entrado a valorar si estos espectadores están o no en lo cierto, Antonio David no ha modificado ni un ápice de esta imagen. Mientras tanto la hija de Rocío Jurado está en silencio y no se ha pronunciado sobre los últimos movimientos del tertuliano, una tónica que también ha seguido por su parte, Olga Moreno.

Las mareas, como así se hacen llamar los grupos de apoyo a ambos, están enfrentadas justo antes de que comience la segunda temporada de la docuserie. La marea azul apoya tanto a Antonio David como a Olga Moreno y la fucsia a Rociito, color que surgió cuando ella apareció en televisión con un traje de este color. Nada ha vuelto a ser lo mismo para ellos, Antonio David fue despedido tras la emisión de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ por el durísimo relato de ella y Rocío terminó fichando por la cadena poco después. La vida de ambos ha dado un giro radical, por lo que Antonio David ha reducido al máximo sus apariciones públicas. Apenas se justifica ante las cámaras, aunque siguen adelante todas las causas que mantiene con su ex. A pesar de que Rocío Carrasco advirtió de su intención de reabrir el caso de violencia de género contra él, según pudo saber SEMANA por un abogado experto en este asunto, eran varios los requisitos que se pedían para que esto fuera posible.

Rociito necesita pruebas de peso para que vean indicios de que sí ha existido un delito de violencia de género. En cualquier momento hasta dentro de dos años, fecha límite, la hija de Rocío Jurado podría activar este procedimiento legal contra su ex. Esta batalla sería muy complicada, según desvela un abogado a esta revista. Rocío Carrasco y su equipo deben presentar pruebas y testimonios nuevos, no los que en su día presentaron, pues si no sería una «cosa ya juzgada». Deben ser suficientemente contundentes para que todo siga adelante, lo cual extraña a algunos expertos, al entender que «ya se puso toda la carne en el asador en su día». A quien le llama también mucho la atención esta posibilidad es al abogado de Antonio David, quien insiste en que su cliente ya fue investigado durante tres años. «Se han practicado todas las pruebas que se han pedido, han declarado todos los psicólogos, psiquiatras, el médico forense, han declarado los imputados y la justicia por dos veces ha determinado que no hay indicios determinados para juzgarlo. No hay indicios, no es que haya sido absuelto por falta de pruebas», dice Iván Hernández.