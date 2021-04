Antonio David Flores ha hablado ante los reporteros a su salida de los juzgados y ha asegurado que puede desmentir a Rocío Carrasco con documentación.

Antonio David Flores debía personarse este viernes 23 de abril en los juzgados como denunciante contra Rocío Carrasco. Enfrentados una vez más a nivel judicial, el malagueño la demandó por no haber abonado la pensión alimenticia de su hijo David durante los últimos 3 años, una cifra que ascendería en torno a 8000 euros. Precisamente ha sido a su salida cuando el colaborador de televisión ha revelado cómo se siente y qué opina sobre los 7 primeros capítulos de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva, así como sobre su última entrevista. Indignado con el desgarrador testimonio que su expareja ha dado en televisión, Antonio David asegura que «tiene material de sobra para desmontar a Rocío Carrasco y todo lo que dice». Y es que, según él, su verdad está orquestada para que él sea ante los espectadores «el malo de la película».

Vídeo: Europa Press

Antonio David y su abogado se han puesto manos a la obra para demostrar ante la justicia su verdad y así lo anunció su defensor hace algunas semanas. Las demandas van tomando forma y muy pronto se darán a conocer en los medios de comunicación, no obstante, no ha hablado únicamente de lo dicho sobre él, sino también sobre su hija, Rocío Flores. Prueba de ello que este viernes también haya confesado qué opina sobre lo dicho sobre su hija mayor en su última entrevista en directo. «Lo que me provoca todo esto es mucha tristeza y dolor. Que sea la propia madre de mis hijos, mi exmujer, la que le haga daño a mi hija de esa manera tan cruel», ha dicho. Por este motivo, Antonio David le ha pedido públicamente a su ex que deje de lado a los hijos que tienen en común y que tan solo se centre en él, una petición a la que se desconoce si accederá. Cabe recordar que durante su entrevista en directo en el plató de Mediaset se habló de la supuesta paliza que Rocío Flores dio a su madre cuando esta tenía 15 años hasta quedarse inconsciente, un durísimo momento que provocó un aluvión de críticas contra la joven.

Antonio David ha aprovechado para mostrar su descontento tras ser despedido de su puesto de Mediaset y ha insistido en que pondrá todo su esfuerzo por contar su verdad. Está anímicamente mal y no trata de esconderlo, pues son varias semanas en las que se le ha puesto en entredicho. Eso sí, tiene claro que no se pronunciará sobre el concurso de su pareja, Olga Moreno, ya que considera que puede perjudicarla durante su aventura selvática de ‘Supervivientes. Será el próximo miércoles cuando una vez más los espectadores sean testigos de un nuevo episodio de la docuserie que mantiene en vilo a todo un país.