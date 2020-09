El colaborador se ha pronunciado sobre la entrevista en exclusiva que Olga Moreno ha concedido a SEMANA: «Sufro y lo paso mal por lo que ha tenido que vivir».

Antonio David Flores ha hablado a corazón abierto de las sinceras declaraciones que su mujer, Olga Moreno, ha realizado en SEMANA. La andaluza ha explicado en exclusiva a esta revista que lo está pasando verdaderamente mal desde que varias mujeres han hablado de sus supuestos ‘affaires’ con el colaborador.

Olga Moreno habla en exclusiva en SEMANA: «Lo he pasado muy mal»

«He llorado mucho y lo he pasado muy mal», ha asegurado la andaluza a esta revista. Sus palabras llegan dos semanas después de que su marido ocupe todos los titulares. No solo por su pasado sentimental. También por sus disputas con el clan Campos, en especial con Carmen Borrego, a quien se ha enfrentado duramente desde los platós de televisión. Tras sus declaraciones, disponibles en el interior de tu revista favorita (en los quioscos o descargando la versión online AQUÍ) el colaborador ha valorado cómo se siente al ver a la mujer de su vida sufriendo.

«Ha sido una entrevista muy sincera, hablando de la libertad de una mujer que ha sufrido y lo ha pasado mal y cuenta las cosas como las ha vivido», ha comentado este miércoles el malagueño en ‘Sálvame’. Visiblemente preocupado por el dolor de quien ha sido su pareja durante más de 20 años, ha aplaudido su franqueza: «Me gusta mucho su sinceridad y la claridad con la que cuenta las cosas».

«Sufro y lo paso mal por lo que ha tenido que vivir»

Del bache que pueda estar atravesando su matrimonio por culpa de sus supuestas infidelidades, ha dicho, tajante: «Yo soy el responsable absoluto. Si no hubiera ocurrido nada de esto no estaríamos hablando ahora sobre ello. Se está hablando de mí y ella colateralmente se ha visto salpicada. Sufro y lo paso mal por lo que ha tenido que vivir durante estos 15 días. Son muchos años trabajando en este negocio y no todos lo digieren de la misma forma que yo. Al final es el que está trabajando y sobre el que se ha centrado la atención mediática soy yo», ha añadido.

En estos momentos, Antonio David Flores es consciente de la delicada situación a la que se enfrenta. Su relación sentimental no pasa por su mejor momento. Y en el trabajo le toca aguantar el chaparrón cada vez que una nueva mujer se pone delante de las cámaras para revelar sus supuestos secretos de alcoba. «Me encuentro con el compromiso muy potente de estar con mi programa y de estar al 100%. Lo que no puedes hacer es estar sentado y decir ‘yo no hablo esto’. Me veía en la necesidad de estar ahí y no defraudar. Y eso me ha traído consecuencias», ha subrayado.

«Olga lo pasa mal, no se defiende bien»

Antonio David ha aclarado que Olga ha decidido hablar en SEMANA porque es un medio con el que se ha sentido a gusto para mostrar sus sentimientos. «Lo pasa mal, no se defiende bien y en una revista se hace de una manera más relajada y más cómoda».

Lo que no ha querido detallar es si su mujer le ha pedido explicaciones: «Me pidió en su momento que no hablara mucho más, que no me extendiera mucho más, pero este tipo de conversaciones son privadas». Ahora solo desea centrarse más que nunca en Olga y en restablecer las cosas: «Es el momento de hacer caso ahora mi casa».

Asimismo, ha recordado que a pesar de la tormenta mediática está dispuesto a mantenerse en su sillón televisivo. Aunque hace una semana se le pasó por la cabeza tirar la toalla, no desea abandonar ‘Sálvame’. «Yo fui apartado de esta casa hace seis años, pero prácticamente he trabajado en todos estos programas y sentí que a partir de ese momento se me había apartado injustamente. Ahora cuando vuelvo a mi puesto de trabajo creo que debo seguir aquí. Tengo motivos suficientes para seguir luchando. Soy un guerrero, un luchador y voy a triar para adelante, aunque se pretenda romper mi matrimonio. Si no sigo estando aquí, estaré en otro lado», concluía.