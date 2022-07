Antonio David Flores está de vacaciones con Marta Riesco. La pareja ha elegido Valencia para una escapada romántica, por lo que hemos sido testigos una vez más de lo bien que les marcha a nivel sentimental. Un viaje en el que, por cierto, ha habido lugar para la música, pues han disfrutado de un concierto de Marc Anthony, aunque no es el único que se ha visto sobre un escenario. Este fin de semana el malagueño ha demostrado sus dotes tocando la guitarra mientras una cantante actuaba ante el público, una faceta desconocida para el resto. Por primera vez, el youtuber ha cogido este instrumento y se ha sentado en una silla para acompañar a una intérprete musical, campo en el que se maneja a las mil maravillas. Muy orgullosa de su arte, Marta Riesco ha grabado con detalle a su chico y ha compartido las imágenes, vídeo en el que ha añadido un corazón, emoji con el que deja claro que «muere de amor» al verle.

Con un look playero, un sombrero para el sol y con unas cómodas zapatillas, Antonio David ha demostrado que la música le ayuda a evadirse. Es un amante del flamenco y jamás lo ha escondido, aunque pocos sabían lo bien que se le daba tan bien tocar este instrumento. Ahora se descubre que tiene pasión por la música y siendo Marta Riesco también cantante ¿se plantean ahora formar un grupo musical? Con muchas incógnitas sobre la mesa, de lo que cabe duda es que en privado sí se habrán acompañado a nivel musical: Antonio David con la guitarra y ella con su voz.

No es la primera vez que acapara todas las miradas por cuestiones musicales. Nos remontamos al mes de octubre del año 2020 cuando Antonio David emuló a la que fue su suegra, Rocío Jurado, algo que para él fue una gran responsabilidad. «Cantar por Rocío Jurado es una responsabilidad y lo he hecho con todo el cariño y todo el respeto», dijo en ‘Sálvame’ tras cantar ‘En el punto de partida’, uno de los mayores éxitos de ‘La más grande’. No ha extrañado a muchos, ya que, al parecer, Antonio David en muchas ocasiones anima las fiestas familiares, tanto que Olga Moreno lo ha recalcado públicamente cuando aún estaban juntos. «Le gusta mucho tocar la guitarra, le relaja y le anima en los momentos bajos. Y toca muy bien», ha dicho la hispalense. Ahora se descubre qué arte tiene y, sobre todo, deja claro que le da igual si toca para un círculo muy íntimo o, por el contrario, para espectadores que no le conocen absolutamente de nada.