Antonio David Flores ha reconocido que no se encuentra bien días después de emitirse el documental, ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’.

Rocío Carrasco dio un testimonio desgarrador en los dos primeros capítulos de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Sus palabras convencieron a gran parte de la audiencia y tras narrar durísimos episodios en los que acusaba al padre de sus hijos de maltratador, todas las miradas se han puesto en Antonio David Flores. Días después de ser despedido por Mediaset, el colaborador de televisión ha roto su silencio y ha desvelado cómo se siente. Consciente de la repercusión que ha alcanzado el documental, el malagueño ha reconocido no estar pasando por un buen momento. «Estoy anímicamente mal, pero estoy tranquilo. Estuvieron durante 3 años investigándome. Se me está juzgando dos veces», ha dicho la expareja de Rocíito.

Antonio David Flores insiste en que él no es ni mucho la persona que se retrata en el documental. Aunque está haciendo frente a su etapa más complicada, el tertuliano no cierra la puerta a dar pronto su versión, algo muy esperado por parte de la audiencia. «Llegado el momento hablaré. Confío plenamente en los abogados», ha continuado en ‘El programa de Ana Rosa’. Ni una palabra más ni sobre sus siguientes pasos, ni sobre qué opina de todos los reproches y acusaciones que la madre de sus hijos ha vertido sobre él. Mientras políticos, presentadores y actrices se han pronunciado sobre las vivencias de Rocío Carrasco, hay quien no duda en defender a Antonio David Flores.

No obstante, el ex guardia civil no es el único que se ha convertido en el centro de atención. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, Rocío Flores está destrozada tras visionar las primeras imágenes de su progenitora en la pequeña pantalla. Mientras su círculo va tan solo soltando pildoritas, por el momento, todo apunta a que han apostado por el silencio. Prefieren esperar para sentenciar, eso sí, hay quien no ha podido contenerse y ha respondido a Rocío Carrasco. El primero de ellos Ortega Cano, que ha estallado para defender su amor con Rocío Jurado, desvelando que ambos estuvieron muy enamorados durante su matrimonio. A pesar de que Rocíito aseguró que este enlace fue un error, el diestro asegura que fue muy feliz con su pareja hasta que la artista murió. «Yo quiero decirles nada más que al hablar sobre mi mujer, Rocío Jurado, estaba enamoradísima de mí y yo de ella. No me parece justo que se hable lo contrario por los medios”, ha dicho.

Quien de momento prefiere mantenerse al margen de esta historia es Fidel Albiac. La pareja de Rocío Carrasco no se ha mojado sobre los mensajes de apoyo que están recibiendo tanto él como Rocíito, aunque su entorno insiste en que están tranquilos. Lo confirmó su amiga, Alba Carrillo, quien explicó en ‘Ya es mediodía’ cómo estaban ambos tras el revuelo generado los últimos días con la docuserie. «No tienen sensación triunfalista. Es una situación tan desgarradora la que ha contado que aquí no gana nadie», dijo la modelo.