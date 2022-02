La guerra mediática entre el clan Flores y Rocío Carrasco sigue más activa que nunca. Antonio David Flores sigue pronunciándose a través de su canal de Youtube, la vía que ha elegido para defenderse de todas las acusaciones en las que se ha visto envuelto después de su despido fulminante de Telecinco hace ya casi un año. Desde que Rocío Carrasco relatara su vida en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, el ex Guardia Civil se ha quedado fuera de la pequeña pantalla por decisión de la productora y la cadena después del revuelo que causó el desgarrador testimonio de ella. Sin embargo, esto no hace que Antonio David Flores se calle y ha encontrado en la plataforma de vídeos el lugar idóneo para dar su versión y defenderse. Además, en esta ocasión ha aprovechado para retar a Fidel Albiac a dar un paso adelante.

Antonio David Flores responde a Jorge Javier Vázquez

Durante las últimas semanas, el nombre de Fidel Albiac ha sonado con mucha fuerza después de que Gloria Camila Ortega lo señalara como el «maestro» de la vida de Rocío Carrasco. Por si fuera poco, Rocío Flores también hablaba del marido de su madre y lo atacaba diciendo que aunque su progenitora lo tache como «un ser de luz», de «luz no tiene nada». Ahora es su padre quien le reta a mostrar su vida laboral, algo que él ha querido hacer a través de su último vídeo.

Esto ha venido después de que Jorge Javier Vázquez dijera que el ex de Olga Moreno (se refiere a Antonio David así) ya no trabajaba y apenas tenía años cotizados: «Llevo casi 14 años cotizados. Otros cinco en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y desde el 2001 hasta el 2011 facturando a través de una sociedad», dice. «¿por qué no nos enseñas tú esa vida laboral?», ¿Por qué no enseñas tú esa documentación?», pide públicamente.

Le pide a Fidel Albiac que también muestre su vida laboral

«Le haces ver al público todo lo que has cotizado a la Seguridad Social. Todos esos años que llevas trabajando», continúa explicando. Además, dice: «Bueno pedidle a Fidel que enseñe su vida laboral», se atreve a decir. Es la primera vez durante este tiempo en el que no se corta y menciona el nombre de Fidel Albiac sin miedo alguno.

Este vídeo no ha sido únicamente para responder a Jorge Javier Vázquez asegurando que tiene 14 años cotizados ni para retarle a Fidel Albiac que muestre su vida laboral, también para mostrar la sentencia contra la Fábrica de La Tele después de su fulminante despido. Fueron horas después de que se emitiera el primer episodio de la docu-serie de Rocío Carrasco cuando Carlota Corredero reveló que la dirección del programa había tomado la decisión de rescindir el contrato del colaborador de televisión en cada uno de los programas en los que estaba trabajando. No iba a ver ni rastro ya de Antonio David Flores en los pasillos de Telecinco.