Antonio David Flores ha reaparecido en su canal horas después de que se publicara la noticia de su separación de Olga Moreno.

Antonio David Flores ha acaparado este miércoles todas las miradas. En la misma semana en la que ha anunciado que ha aterrizado en Youtube, se ha conocido su ruptura con Olga Moreno. El matrimonio no ha podido superar la fortísima crisis que atravesaba, según Lecturas, y ha sido horas después cuando ha reaparecido. Lo ha hecho en su canal, donde ha dado más pinceladas acerca de este proyecto en el que promete abrirse ante sus seguidores. Pero, ¿qué ha dicho sobre cómo se siente? Ha hecho acto de presencia tranquilo, seguro y sin dar explicaciones sobre su separación, pero sí ha insistido en algo y es que está fuerte. «Estoy muy positivo, con ganas de compartir este proyecto con vosotros, porque habéis estado a mi lado. Estoy fuerte gracias a vosotros», ha dicho.

Quiere que la marea azul siga a su lado, que le sigan apoyando y que no le fallen en el que es sin duda su momento más duro. No solo ha perdido su trabajo el último año, sino que su relación con la que ha sido la mujer de su vida se ha ido al traste los últimos meses, dos durísimos golpes que derribarían a cualquiera. Antonio David Flores intenta que aquellos que no le han soltado de la mano todo este tiempo sigan permaneciendo a su lado, por lo que les pide paciencia. Quiere que en esta nueva andadura sigan con él y que, además, aporten contenido, ya que él considera que se debe a este movimiento tan especial para él.

Pocas han sido las reacciones de la familia desde que saltara la noticia. Su entorno prefiere guardar silencio y no avivar ninguna guerra al tenerse un gran respeto. No quieren entrar en batallas y solo desean que, pese a todo, puedan seguir apostando por una relación cordial. Aunque el malagueño estaba deseando ver a su esposa tras ‘Supervivientes’, desde que ella volvió de la aventura selvática Antonio David ha tenido un objetivo: salir victorioso de sus problemas judiciales. Los últimos meses han sido tremendamente complicados para la familia tras la docuserie y remontar tras ello no ha sido fácil para ninguno.

Ahora Antonio David Flores se esfuerza por demostrar su verdad y acercar a todos sus followers a su día a día a través de un canal que acaba de ver la luz. Sobre ello esta nueva etapa se ha confesado también con Diego Arrabal, con el que habló del grandísimo dolor que le había creado ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. En su encuentro charlaron también de detalles como por ejemplo cómo lograba llegar a fin de mes: «Yo ahora mismo me voy defendiendo porque soy ‘hormiguita’. No tengo un gran nivel de vida y voy justo a lo que voy necesitando. De momento tengo para tirar».