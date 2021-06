«Siempre a mi lado, siempre conmigo», escribe el colaborador en sus redes sociales tras conocer la muerte de Mila Ximénez.

La muerte de Mila Ximénez a los 69 tras un año de lucha contra el cáncer ha provocado una oleada de comentarios en las redes sociales. Numerosos rostros conocidos, profundamente conmovidos ante la noticia de su fallecimiento, han querido rendirle un sentido homenaje y le han dedicado palabras de cariño en las redes sociales. Es el caso de Antonio David Flores, quien ha roto el prolongado silencio iniciado a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco para pronunciarse sobre tan triste pérdida.

A través de su cuenta de Instagram, el malagueño ha escrito un post. «Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en ti un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida», arranca diciendo.

InstagramEn su post, acompañado de una imagen junto a la colaboradora, añade: «Siempre a mi lado, siempre conmigo. ¡Cómo te voy a echar en falta amiga!. Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila».