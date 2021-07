Antonio David Flores ha revelado que además de demandar a la productora de ‘Sálvame’, también demandadará a muchos de sus colaboradores.

Durante el especial de Olga Moreno, ‘Ahora Olga’, Carlos Sobera dejó caer que Antonio David Flores tendría la opción de explicarse en la cadena. » Puedo aprovechar para decir que supongo que Antonio David Flores tendrá su oportunidad, en su momento, dentro de Mediaset, para dar sus declaraciones», espetó. Para las redes sociales este comentario no pasó desapercibido y fueron muchos los que se preguntaron si el colaborador volvía de nuevo a Telecinco después de que en marzo fuera despedido de manera fulminante. Nada cuadraba en un principio, por lo que el malagueño ha salido al paso y ha revelado si entra en sus planes conceder una entrevista a Telecinco. Al parecer, nada más lejos de la realidad.

“Creo que Carlos Sobera desconoce toda la situación en la que me encuentro con Mediaset y pienso que puede ser una estrategia de ellos para el juicio laboral que se suspendió hasta septiembre”, ha dicho Antonio David Flores a ‘La Razón’. Cabe recordar que en junio él y otros rostros de ‘Sálvame’ se vieron en los juzgados por su denuncia por «despido improcedente» a la productora. Este se suspendió debido a la ausencia de dos personas que debían declarar: un director del que se desconoce su identidad y un presentador de peso como es Jorge Javier Vázquez. “Hay un juicio laboral contra ellos por el despido, y ni siquiera pude entrar el pasado viernes en Mediaset para recibir a Olga en plató. No voy a trabajar más con La Fábrica de la Tele”, insiste el malagueño.

Dolido con que le hayan negado la oportunidad de recibir a su esposa tras más de 100 días sin verla, Antonio David asegura que su guerra con Telecinco no ha terminado. Reconoce que no está dispuesto a consentir todo lo que se ha dicho sobre él en un plató, por lo que también demandará a un gran porcentaje de colaboradores de la cadena. “Cuando exista una sentencia sobre este juicio, eso no invalidará absolutamente nada de mi intención con respecto de demandar a todos y a cada uno de los colaboradores, que son el 80%”, dice Antonio David Flores. Aunque han sido unos meses tremandamente difíciles para él desde que comenzara la docuserie de Rocío Carrasco, él no piensa bajar los brazos y luchará porque le den la razón en los tribunales.

No se plantea volver a trabajar con ellos después de todas las acusaciones vertidas contra él en Telecinco y tiene claro que se esforzará al máximo con sus abogados «para que se haga justicia». “En su momento dije que no trabajaría jamás para la ellos. Hasta que no se terminen los juicios voy a seguir defendiendo todo el daño que me han hecho en los juzgados”, dice el ex guardia civil. Ahora Antonio David tiene la mente fría y tras hablar con su familia sobre lo sucedido esta última etapa vital, todos quieren remar en la misma dirección. Prueba de ello que Olga Moreno se sentara este miércoles en el especial que firmó con Telecinco para responder a Rociito. Aunque sus respuestas fueron tibias y la audiencia hubiera querido que fuera más tajante, la malagueña está satisfecha con que se le haya dado voz después de ‘Supervivientes’.