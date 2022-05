La relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco parece consolidarse cada vez más. El malagueño y la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ apuestan por su idilio. Y lo hacen «contra viento y marea», tal y como señala la joven en sus redes sociales. Tres palabras bastan para que la colaboradora de Mediaset proclame lo que siente por el ex de Olga Moreno a los cuatro vientos. Su reaparición ‘digital’ no solo llega acompañada de vocablos: también viene de la mano de una romántica imagen con la que ambos quieren demostrar lo suyo va en serio. Por si no ha quedado lo suficientemente claro hasta ahora que se aman, posan juntos de nuevo con una intensa declaración de amor y de intenciones.

La imagen no deja lugar a dudas. El ex de Rocío Carrasco mira y abraza embelesado a la periodista, quien por fin ha conseguido lo que tanto tiempo llevaba ansiando: mostrar su noviazgo ante el gran público sin temor al qué dirán, sin tener que esconderse. Así se han dejado ver en el perfil de Instagram de Riesco, felices y sonrientes en un conocido restaurante de la capital.

Los consejos de Antonio David a Marta Riesco para superar su mayor miedo

Antonio David ha dejado atrás su vida con Olga para comenzar una nueva etapa al lado de Marta. No se separan. Y hasta se ha convertido en su principal confidente. Esta semana, la reportera ha viajado a la localidad francesa de Cannes para cubrir el festival internacional de cine. Allí ha tenido que superar su aerofobia o miedo a volar. Un temor que arrastra desde hace años y al que ha podido hacer frente gracias a los consejos del que fuera colaborador de ‘Sálvame’. Este le ha recordado que no tiene por qué dejarse vencer por sus inquietudes: “Marta, nadie que cante no tengas miedo puede dejar de ir a Cannes solo porque tenga que pasar dos horas en un avión», ha contado la reportera en sus redes haciendo alusión al apoyo que su pareja le ha dado.7

«Lloré de miedo pero pensé que llevaba razón. Después de todo lo que me ha pasado y después de que mi canción se haya convertido en un himno de valentía, tengo que hacerlo cueste lo que cueste porque nada es peor en la vida que perderse las cosas por miedo. Hice la maleta temblando, no pude dormir en días y me pasé horas y horas viendo vídeos sobre cómo ir al vuelo lo más tranquila posible», ha relatado Marta Riesco sobre su reacción al escuchar las palabras de aliento de Antonio David animándola a volar. «Porque las fobias son eso, miedos irracionales que nos coartan nuestras vidas. Que nos paralizan. Yo hace 15 años que sufro aerofobia«, dice.