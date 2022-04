¡Por fin! Marta Riesco ha compartido la primera imagen junto a su pareja, Antonio David Flores. La reportera de Mediaset ha realizado esta publicación con la que oficializa el mediático noviazgo con motivo del cumpleaños del malagueño. «Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan🌟♥️ Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo… INDESTRUCTIBLE», ha escrito en su perfil de Instagram.

La periodista acompaña este mensaje por dos imágenes. En la primera vemos a la pareja mostrarse en actitud cómplice en el interior de un restaurante. La instantánea fue tomada el pasado viernes, ya que es la misma vestimenta que llevó al programa ‘Ya son las ocho’, un vestido de raso en color rosa y botas altas. Marta Riesco toca con dulzura el rostro de su novio mientras este mira con atención al objetivo. En la segunda foto, observamos cómo el que fuera colaborador de Telecinco sopla emocionado una vela.

El giro de Antonio David Flores

Este significativo ‘post’, el primero que comparten de forma pública, se produce en un momento destacado de su relación. La pareja acaba de reconciliarse, su ruptura también fue muy reciente y tuvo lugar durante el 35 cumpleaños de Marta Riesco. Una cita en la que tenían previsto posar ante los medios. Finalmente, Antonio David Flores declinó acudir a la celebración lo que llevó al enfado de su chica.

Este mismo sábado, hemos sigo testigos del primer paseo de la pareja por las calles de Madrid. Parece que, poco a poco, ambos están empezando a hacer una vida normal. El principal anhelo de la periodista quien así lo confesó recientemente. También dijo que esta era una de sus condiciones para volver con él: «Los pasos que yo necesito… creo que no hay que ser muy listos. Tener una vida fuera de una casa, vivir la vida, disfrutar, viajar, comer, cenar y que a nadie le haga daño eso, y que nadie impida eso. Y principalmente que no lo impida él. Tiene que decidir si quiere ser feliz conmigo. Si él está enamorado tendrá que hacerlo y lo vais a ver. Si no lo está, tendrán razón el resto de personas que ha dicho que no lo está».

Dicho y hecho. El ruego de Marta Riesco ha sido escuchado por Antonio David Flores. En las últimas horas no solo hemos sido testigos de su primer paseo por las calles de Madrid, también de su primera imagen pública en redes. Una fotografía que seguro dará mucho que hablar. Por el momento, ha recibido un aluvión de comentarios entre los seguidores de la reportera. También marca un antes y un después en la pareja. Desde que rompiera su matrimonio con Olga Moreno, el malagueño siempre se ha mostrado muy cauto.