Antonio David Flores y Marta Riesco han roto definitivamente. SEMANA te ha contado este miércoles todos los detalles de una historia de amor que dio comienzo hace dos años, a pesar de que el malagueño seguía casado con Olga Moreno. Fue hace tan solo unos días cuando se dejaron de seguir, siendo esta tan solo una pista de lo que ha terminado sucediendo después. Ambos han apostado por una misma actitud tras su separación: han desaparecido de sus redes sociales. Aunque Marta era muy activa en su perfil de Instagram desde su baja laboral no ha vuelto a compartir nada, al igual que Antonio David que desde hace una semana no sube ningún vídeo a su canal de Youtube. No dan pistas de dónde están ni sobre qué hacen, por lo que sus seguidores les preguntan si les ha tragado la tierra.

Según nos dicen a SEMANA no hay lugar a la reconciliación. La relación es insalvable y ellos están gestionando los primeros días sin el otro desde el silencio. Prefieren no pronunciarse, pues saben que todas las miradas están puestas en sus movimientos, por lo que han tomado esta drástica decisión. No están pasando por un buen momento, de hecho, Antonio David debe sumar todas las críticas recibidas por parte de la familia de Olga Moreno. Las hermanas de la empresaria han cargado contra el youtuber, tal y como te contamos en el interior de nuestra revista. Están decepcionadas con él y le reprochan la falta de honestidad al que fuera su cuñado, aunque él se haya arrepentido posteriormente de no haberle contado lo suyo a Olga a tiempo.

La última publicación de ambos corresponde a hace una semana. Aunque Marta no solo trabaje como reportera en ‘El programa de Ana Rosa’ y también se dedique al mundo influencer, lo cierto es que ha querido tomarse un descanso. Quiere coger fuerza y volver al pie del cañón con las fuerzas renovadas, ya que ahora está sobrepasada por la presión. La madre de Marta Riesco lo reconoció hace tan solo unos días a la puerta de su domicilio: «No está bien». Prueba de que las cosas no iban bien que la periodista visitara la clínica López Ibor, a donde acudió con la compañía de un familiar.

Antonio David, por su parte, tan solo ha sido visto acudiendo a la casa que todavía comparte con Olga en Málaga. La última vez que reapareció ante las cámaras iba con dos de sus hijos, instante en el que se le pudo ver completamente relajado. Haciendo bromas y cogiéndose de un amigo del hombro demostró que la visita a la que había sido su vivienda durante tanto tiempo no le preocupaba en absoluto.

Te interesará saber...