El noviazgo de Antonio David Flores y Marta Riesco sigue yendo viento en popa. Tras haber disfrutado de un verano idílico juntos, la pareja continúa disfrutando juntos del amor que se profesan. Hace apenas unas horas se lo pasaban de lo lindo en un karaoke, adonde fueron acompañados de unos amigos, y en el que el exguardia civil y la reportera pusieron a prueba sus dotes como cantantes. Ella, bien lo sabe todo el mundo, sabe muy bien cómo dar el do de pecho: quedó demostrado con su hit ‘No tengas miedo’. El malagueño, por su parte, ha sido más tímido a la hora de entonar melodías. Pero ha pasado la prueba con nota. Y es que desparpajo le sobra. ¡No se pierda el vídeo para ver cómo la pareja se divierte micrófono en mano!

Basta ver las imágenes para comprobar qué bien se lo pasan juntos. Son tan felices que hasta empiezan a sonar campanas de boda. «Estoy esperando a que me toque la lotería para pasar por el altar», ha bromeado Antonio David Flores sobre su enlace con Marta Riesco. La periodista siempre ha confesado que tiene muchas ganas de dar el ‘sí, quiero’ a su chico. «Ojalá lo haga pronto. Estamos súper contentos, súper felices y todo muy bien, la verdad. muy bien, muy bien. Yo estoy enamoradísima, ya lo sabéis», declara ella, dejando claro que está deseando dar el ‘sí, quiero’. Marta ha contado también cómo se enamoró de Antonio David. La enamoró con una paella, que es el primer plato que va a preparar en este nueva sección: «Así me enamoró».

Este verano ha sido de lo más intenso para la pareja. No han parado de hacer planes juntos. No se han separado. De todos los viajes y planes que han compartido, la reportera de Telecinco ha dejado testimonio en sus redes sociales. Marta Riesco, convertida en una instagrammer, nos ha permitido ver, casi en tiempo real, todo lo que han hecho durante el periodo estival, con fotos y vídeos incluidos. El último de ellos: su paso por un karaoke. está claro que no se aburren. Y están encantados sacándole todo el jugo posible a esta etapa en su vida.