En plena tormenta mediática, Antonio David Flores ha querido hablar alto y claro. El malagueño sabe que se encuentra en el ojo del huracán después de que haya confirmado su nueva relación con la periodista Marta Riesco. Un noviazgo que ha colocado en una situación comprometida a su hija, Rocío Flores, y ha puesto en el foco de la noticia a su expareja, Olga Moreno. A sabiendas de la repercusión de esta historia, el protagonista ha provechado para lanzar un contundente mensaje dirigido a sus excompañeros de ‘Sálvame’.

«Si mis excompañeros quieren hacer daño que me disparen a mí», ha afirmado en sus últimas declaraciones realizadas al programa ‘Viva la vida’. No solo eso, también ha pedido a aquellos con los que compartió un día plató que «no sean crueles y no ataquen a terceras personas. No me gustaría que por comentarios de periodistas y colaboradores se me enfrentara a los míos. Me gustaría que todo esto transcurriese con la mayor normalidad. Sin que los medios intentasen hacer daño. Han pasado meses. Soy una persona libre que quiere seguir viviendo».

No ha querido profundizar más de cuándo comenzó su relación con la periodista. «Creo que queda todo suficientemente claro. Yo no tengo que entrar en más detalles. Me gustaría que se me entendiera. Si continúo dando detalles se sigue con las especulaciones. Lo estoy haciendo de la forma más honesta. No quiero más presión ni más daño a la gente que me rodea», ha manifestado.

Antonio David se pronuncia sobre Olga Moreno

El excolaborador ha recalcado que la relación con Olga Moreno es totalmente cordial. «Llevamos mucho tiempo intentando mantener una relación cordial. Estoy intentando hacerlo de la mejor manera posible». También ha incidido en que va a evitar hablar de sus hijos, pero ha indicado que no existe «ningún problema. Somos una familia y vamos a seguir siéndolo. No va a cambiar absolutamente nada».

El ex Guardia Civil ha querido dejar claro que «tiene derecho a rehacer» su vida y ha recordado que ya habló del fin de su matrimonio con Olga Moreno hace unos meses. También que no tiene pensado comercializar con este nuevo romance. «La personas tienen derecho a cambiar. Voy a mantenerme en esta línea. Me gustaría que no se me cuestionara. No voy a participar en la difamación. Ni que el siguiente paso sea que me enfrenten a mi familia». Casi al borde de las lágrimas, se ha mostrado cuando ha recordado que aún arrastra una etapa especialmente difícil de su vida. «Me encuentro en un momento en el que quiero estar bien y encontrarme bien».

El nombre de Antonio David Flores está copando titulares después de que él mismo confirmara esta semana su nueva relación con Marta Riesco. Lo hizo a través de una nota que publicó en las redes. «Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación».