Antonio David Flores y Marta Riesco están muy enamorados. Aunque la pareja pasó por una crisis debido a que el guardia civil no hacía vida normal con su pareja. Ni si quieran salían de casa para disfrutar de su relación y vivían «escondidos». Sin embargo, una vez que dio el paso las cosas han sido muy diferentes. Ahora el que fuera colaborador de televisión está pasando por su mejor etapa a nivel personal gracias a la reportera, que ha logrado sacarle una sonrisa después del año tan complicado que ha vivido. Desde las acusaciones de Rocío Carrasco en su docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ hasta su despido fulminante pasando por su separación con Olga Moreno. Han sido momentos muy agitados pero, ahora ha encontrado la estabilidad al lado de Marta Riesco.

La pareja está disfrutando de su romance como dos adolescentes. Son muchas las veces que los vemos aprovechando el tiempo libre degustando la gastronomía de los restaurantes más de moda de la capital. Antonio David y Marta son muy dados a salir a comer o a cenar en los locales más instagrameables de Madrid. Pero no es el único plan del que han disfrutado durante las últimas semanas. Se han convertido en los fans número de Alejandro Sanz. El artista se encuentra de gira sobre los escenarios más emblemáticos de nuestro país y ellos han querido disfrutar de los shows de unos de los mejores cantantes de nuestro país.

Antonio David Flores y Marta Riesco están pasando por su mejor momento

Aprovechando el horario laboral de Marta Riesco, que le permite gestionarse su tiempo, la pareja no para y son muchas las salidas que hacen. Pero sin lugar a dudas hay un plan que quedará para siempre guardado en la memoria de la pareja: su primer viaje juntos. Hace unas semanas, Marta Riesco y Antonio David Flores se divirtieron en Palma de Mallorca. Pasaron varios días en la isla balear, convirtiéndose así en la primera escapada como novios. Acudieron también a un beach club de moda y se fotografiaron con aquellas personas que se lo pidieron. Un viaje que llegó en un momento muy especial para la reportera: tras superar su miedo a volar.

Antonio David Flores está viviendo su segunda juventud al lado de Marta Riesco. Hay que tener en cuenta que el ex de Olga Moreno le lleva 11 años a su actual pareja. Sin embargo, eso nunca ha sido impedimento para la pareja. Menos aún para la periodista que ha luchado con uñas y dientes por su relación hasta que ahora están pasando por su mejor momento. Ya no se esconden y sus salidas cada vez son más en aumento. No paran de hacer planes y, ahora con la llegada del verano, todavía más. Además, la reportera es una gran amante de los planes fuera de casa y Antonio David Flores se ha convertido en su mejor compañero de nuevas experiencias. ¡Qué viva el amor!