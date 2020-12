Antonio David Flores ha desvelado qué le ha regalado a su hijo David Flores por su 22 cumpleaños, un presente que le recuerda a su abuela, Rocío Jurado.

El hijo de Antonio David Flores y Rocío Carrasco acaba de cumplir 22 años, una fecha muy especial que él y los suyos han podido celebrar en familia. En un grupo muy reducido y en un encuentro íntimo el joven ha soplado las velas junto a sus seres más queridos, sin embargo, un año más no ha existido la felicitación de su madre. Así lo ha asegurado el colaborador de ‘Sálvame‘, quien apenado ha confesado que a él le hubiera gustado recibir una llamada de su progenitora, no obstante, esa conversación, al parecer, no se produce desde hace ya varios años.

Vídeo de Europa Press

Además de esta confesión, Antonio David Flores ha revelado cuál es el regalo que le ha hecho a su hijo, un obsequio que sin duda le recuerda a su abuela, Rocío Jurado. Muy feliz y hablador con los reporteros, el malagueño ha dado algunos detalles sobre cómo han hecho para disfrutar de este día tan importante en tiempos de coronavirus. Después de un día intenso de trabajo y tras una tarde en la que de manera indirecta se ha convertido en protagonista de ‘Sálvame‘, el marido de Olga Moreno se ha reunido con los suyos.

El motivo de que todas las miradas fueran hacia él ha sido la supuesta traición que ha sentido José Antonio Canales Rivera por un bombazo aportado por Antonio David sobre una supuesta infidelidad a su actual pareja. Roto y sin poder parar de llorar, el diestro negó tales acusaciones y aseguró que es leal a su novia, de la cual se declara completamente enamorado. «Lo que me fastidia es que venga por este hombre. Esto es de ser una persona mala. No me hace daño a mí. Hace daño a terceras personas«, dijo el torero sobre Antonio David.