Antonio David Flores y Marta Riesco siguen paseando su amor allá donde van. La pareja está viviendo con felicidad esta etapa de su vida, en la que se muestran felices y enamorados. Hace unas horas se dejaban ver juntos paseando por las calles de Madrid y no dudaban en contar cómo están viviendo su relación. Como no podía ser de otra manera, han sido preguntados sobre su boda. Y el ex Guardia Civil ha contestado rotundo cuándo espera que sea.

La pareja pasea su amor y desvelan sus ganas de pasar por el altar

Vídeo: Europa Press.

«Estoy esperando a que me toque la lotería para pasar por el altar», bromea Antonio David Flores sobre su boda con Marta Riesco. La periodista siempre ha declarado las ganas que tiene ella de dar el ‘sí, quiero’ a este y ahora lo ha vuelto a decir: «Ojalá lo haga pronto. Estamos súper contentos, súper felices y todo muy bien, la verdad. muy bien, muy bien. Yo estoy enamoradísima, ya lo sabéis», declara ella, dejando claro que está deseando dar el ‘sí, quiero’.