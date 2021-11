Antonio David Flores se mostró roto tras la muerte de Mila Ximénez. Sin dudarlo acudió al tanatorio en el que sabía que se iba a reencontrar con algunos de sus compañeros, un momento incómodo que después acaparó titulares. Cinco meses después de aquello, el malagueño ha destapado una conversación privada que mantuvo con la fallecida periodista y es que ella vaticinó que le acabarían contratando en ‘Sálvame’ al salir de ‘GH VIP’. “Una de las personas que más me ayudó a pasar los días y las semanas en ‘GH VIP 6′ fue Mila porque ella era mi bastón de apoyo”, comienza diciendo en su canal de Youtube.

No siempre fue fácil la convivencia entre ellos, pero lo cierto es que terminaba reinando la amistad que les unía. A pesar de que Antonio David llevaba años fuera de la televisión por los conflictos legales que tenía con Rocío Carrasco, lo cierto es que su participación en el reality cambió por completo su futuro. «En una de esas conversaciones con ella, y casi al final del concurso, me dijo que estaba convencida de que iba a trabajar de nuevo en Telecinco y que ‘Sálvame’ me iba a fichar... Yo me reía y le dije que eso no iba a ocurrir porque ellos tienen una relación con Rocío Carrasco muy cercana y son muy amigos suyos”, asegura Antonio David. El que acabara siendo colaborador del programa vespertino no imaginó que estas ideas algún día se harían realidad, sin embargo, Mila Ximénez acertó: “Mila era tan lista y tan grande que sabía que iba a ocurrir, y así fue”.

Aunque años más tarde la relación contractual de Antonio David Flores y ‘Sálvame’ acabó saltando por los aires, el malagueño agradeció que le dieran una oportunidad laboral. «Cuando salí de la casa, a la semana después me llama mi representante y me dice que quieren que trabaje para ‘Sálvame’. Negociamos el contrato, en el que no se ponen muchas pegas, y el día 8 de diciembre de 2019 me hicieron un recibimiento por la puerta grande. Todo eran vítores, aplausos y felicitaciones”, recuerda Antonio David.

No es la única ocasión en la que Antonio David saca a la luz una conversación privada con Mila Ximénez. Nos retrotraemos al mes de julio cuando él contó que la última vez que hablaron Mila le dio fuerzas para seguir luchando, una afirmación que el entorno de ‘Sálvame’ negaba por completo. Belén Esteban se mostró molesta con que se pusiera en duda la posición de Mila, así como lo clara que siempre había sido para bien y para mal. «Hablé un mes antes de lo sucedido y sé claramente lo que pensaba Mila. Íbamos en el coche camino del hospital y yo le saqué el tema y ya sabéis cómo es Mila. Yo sé lo que pasó y sé que ni mensajes ni nada…Hubo una llamada en el mes de marzo y sé lo que Mila pensaba. Sé lo que se habló y Mila me dijo una frase que es la misma frase que dijo Jorge Javier Vázquez y en ella estaba la palabra talibán», dijo.

Al parecer y siempre según la versión de algunos tertulianos del formato, Antonio David no se preocupó de ella durante su enfermedad y tampoco se interesó por saber cómo estaba. A través de terceros como María Patiño, el malagueño trataba de saber cuál era el estado de salud de Mila, lo que revelaría que su vínculo no era tan férreo como él ha dicho.