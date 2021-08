Mila Ximénez a través de una misiva que en cuestión de minutos copó titulares. Este jueves ha vuelto a hacer una excepción para defender a Antonio Canales, quien fue despedido de ‘Sálvame’ de forma fulminante por supuestamente no cumplir las expectativas de sus jefes. El bailaor no se tomó nada bien su salida, no obstante, fueron muchos los que le defendieron tras la decisión de la cúpula de Mediaset. Entre sus defensores está Antonio David, que ha alzado la voz para mostrarse muy enfadado con la cadena.

«Vergonzoso e indignante lo que se vivió ayer en ‘Sálvame’ Con lo que no contaban en la @lafabricadelatele, es que eres igual de grande dentro y fuera de un escenario. Estoy contigo, Antonio Canales. Acabaremos con esto. #LaMareaConCanales», ha escrito junto a una foto del bailaor en plena acción. El malagueño es consciente de que sus palabras resonarán con fuerza en ‘Sálvame’, pero le es indiferente su acogida, pues considera que el despido de Canales ha sido una injusticia. No está dispuesto a quedarse callado y con el hashtag que ha incluido en su publicación, insta a sus seguidores que apoyen como él al bailaor. Aunque el artista tiene un nuevo trabajo solo unas horas después de que ‘Sálvame’ le avisara de que ya no contaban con él, lo cierto es que no ha sido un trago fácil para él. Canales ha fichado por ‘El programa de Ana Rosa’, siendo en el mes de septiembre cuando está previsto que empiece como colaborador, una etapa que está deseando que comience. «Estoy muy ilusionado», ha dicho el bailarín.

A Canales le vencía el contrato a finales de agosto, pero la productora ha prescindido de sus servicios antes de lo previsto. Antonio David Flores no está de acuerdo con lo que él considera una encerrona y según algunos espectadores se puede sentir identificado, ya que fue despedido el pasado mes de marzo justo un día después de emitirse el primer capítulo de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Estaba convocado para ese día, pero en el último momento le avisaron de ciertos cambios y horas después fue despedido en pleno directo. Precisamente esta situación le ha llevado a denunciar al programa por ‘despido improcedente’ y será en solo unas semanas cuando vuelva a reencontrarse con ellos en los juzgados. El colaborador les denunció y luchará hasta el final para que la justicia se pronuncie y decida si esta ruptura laboral fue o no legal.