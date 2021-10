Antonio David Flores ha revelado cómo hace para llegar a final de mes. Fue despedido el pasado mes de marzo y desde entonces no ha vuelto a trabajar.

Antonio David Flores horas después de aterrizar en Youtube ha concedido una entrevista desgarradora. En la misma plataforma en la que pretende confesarse a partir de ahora, el malagueño ha respondido a la gran pregunta: ¿Cómo llega a final de mes desde que fue despedido de ‘Sálvame?’. Hace siete meses que no trabaja y que no percibe ningún ingreso, a excepción del dinero que hace muy poco ha tenido que pagarle La Fábrica de la tele por su despido improcedente. Desde que comenzara la docuserie él no tiene empleo y, de momento, no tiene visos de arreglarse su situación laboral, pero ¿cómo sale adelante? El excolaborador de televisión ha charlado con Diego Arrabal y le ha contado cómo lo hace: «Yo ahora mismo me voy defendiendo porque soy ‘hormiguita’. No tengo un gran nivel de vida y voy justo a lo que voy necesitando. De momento tengo para tirar».

Sus palabras dejan claro que ha tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias. Antonio David Flores ha tenido que reducir sus salidas, sus planes de ocio y sus caprichos porque ya no recibe ninguna nómina, lo que les lleva a solo apoyarse en lo que aporta Olga Moreno. Ella tiene junto a otra socia una tienda de ropa en Málaga y, aunque hace unos meses la empresa sufrió un boicot, ahora está remontando. Poco a poco van saliendo a flote, no siendo este su único colchón. La malagueña se convirtió en ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’ y el premio de 200.000 euros que se embolsó les ayuda a la economía familiar.

No obstante, esta incógnita no ha sido la única que ha sido despejada en este encuentro entre el paparazzi y Antonio David Flores. También ha hablado sobre cuál es su intención con su nuevo canal en Youtube, con el que no pretende ni mucho menos limpiar su imagen. “Yo les preguntaría qué imagen hay que limpiar. No tengo que limpiar ninguna imagen. Han querido hacer ver que soy una persona que no soy», ha comenzado diciendo sobre este tema. Además, ha insistido en que con la docuserie en la que es protagonista su ex, Rocío Carrasco, le han destrozado la vida. «Con este último cañonazo sí lo han conseguido», explica. Eso sí, Antonio David Flores fuera de la televisión sí recibe un gran cariño. Lejos de los focos hay muchos personas, entre ellas de la marea azul, que le brindan su apoyo diariamente. «Yo salgo a la calle y lo único que recibo es cariño y apoyo de la gente, y no voy a entrar en lo que la gente opina de la otra parte…», dice el tertuliano.

Sigue adelante con todas las demandas que inició y, aunque está dolido con gran parte de sus compañeros de programa, tiene claro quiénes son sus enemigos públicos. «La gran mayoría de los que están ahí les han obligado a posicionarse donde no querían. No me lo han dicho, pero sabemos cómo funciona este negocio. Pero ellos no son mis enemigos, mis enemigos son los que realmente me han hecho año, que son la Fábrica de la tele. Oscar Madrid y Adrián Cornejo, y con ellos voy a ir adelante hasta dejarme la última gota de sangre», relata Antonio David. Tiene claros sus planes judiciales y, de momento, no descarta trabajar algún día en la cadena: «Donde no me veo es trabajando para ‘La Fábrica de la Tele’. En lo demás, habrá que darle tiempo y esperar».