El excolaborador de ‘Sálvame’ ha compartido un bonito posado familiar en el que deja claro de qué parte están sus hijos tras el documental de Rocío Carrasco.

El documental de Rocío Carrasco ha provocado un auténtico aluvión mediático que ha salpicado al resto de protagonistas de la historia de la hija de Rocío Jurado. Antonio David Flores ha sido, sin lugar a dudas, el que más perjudicado ha salido, hasta el punto que Mediaset tomó la decisión de prescindir de su colaboración en sus distintos programas. En medio de sus recientes visitas a los juzgados de instancia, el exguardia civil ha celebrado este sábado su cumpleaños más agridulce. Eso sí, lo ha hecho acompañado de los suyos y de las tres personas más importantes de su vida, sus hijos.

Antonio David Flores ha roto su silencio en redes sociales y ha compartido una imagen de lo más tierna en la que aparece rodeado de las tres personas más importantes de su vida por un motivo de lo más especial. Este sábado, el excolaborador de ‘Sálvame’ celebra su cumpleaños más amargo a raíz de la polémica alrededor del documental de Rocío Carrasco y lejos de su mujer, Olga Moreno, que se encuentra concursando en ‘Supervivientes’.

Sin embargo, el exguardia civil saca fuerzas gracias a sus hijos, a quienes les ha querido dedicar unas bonitas palabras de agradecimiento por todo lo que han hecho por él en estas últimas semanas. «46 años que no son pocos… algunos me preguntan de dónde saco las fuerzas, pues de ellos. Gracias a todos por vuestras felicitaciones», escribe.

Gracias a la instantánea, hemos podido ser testigo de la unidad que hay en la familia alrededor de Antonio David Flores en estos momentos tan delicados. En concreto, podemos ver cómo tanto Rocío Flores y David Flores, así como la pequeña del clan, Lola, han decorado gran parte del salón de casa con globos, entre los que se encontraba un gigantesco 46.

La familia ha salido este mediodía para disfrutar de una deliciosa comida familiar y tras esto han puesto el broche de oro en su domicilio gracias a una impresionante tarta en forma de palmera de chocolate en la que se podía leer un claro «Felicidades jefe«. Un posado familiar que guarda también una clara declaración de intenciones y en el que dejan claro que tanto Rocío como David Flores están de parte de su padre.

El llamamiento de Antonio David Flores a Rocío Carrasco

Un día antes de su cumpleaños, Antonio David Flores acudía a los juzgados para declarar por una demanda que puso en contra de Rocío Carrasco. Una aparición que se producía días después de la histórica entrevista de la hija de Rocío Jurado y en la que el excolaborador de ‘Sálvame’ aprovechaba la ocasión para hablar con los medios y lanzar un llamamiento a su exmujer.

«Que sea la propia madre de mis hijos, mi exmujer, la que le haga daño a mi hija de esa manera tan cruel. Debería hacerlo conmigo y dejar a su hija a un lado, y hacerme a mi todo el daño que quisiera hacerme. No creo que sea justo que su madre tenga que señalar a su hija de por vida. También siento mucha pena porque no está disfrutando de ellos. Ha tenido tiempo de sobra para estar con ellos y se lo está perdiendo. Eso también me provoca mucha pena», aseguraba.