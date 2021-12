El homenaje de Rocío Carrasco a su madre consiguió muy buenos datos en pantalla. No solo en ‘Sálvame’, sino también en ‘Ya son las ocho’, donde alcanzó récord de audiencia. La respuesta en redes sociales es otro cantar, pues muchos espectadores catalogaron ‘El último viaje de Rocío’ en la tarde del 14 de diciembre de «humo». Tras varias horas en las que se dio pábulo a varios camiones recorriendo las carreteras de Madrid, Rociito mostró tan solo vestidos de su madre, lo que provocó desilusión en el público. Muchas han sido las opiniones acerca de este especial, no obstante, muchos se preguntaban qué opinaba Antonio David Flores sobre este programa que tanto se había cebado en los días previos en Telecinco.

«Imaginaos lo que me ha parecido. Quiero dejar claro que mi opinión no va a ser como exmiembro de la familia, sino como espectador que estuvo viendo el programa porque tenía que verlo. La pregunta sería si me gustó y la respuesta es que no, nada. Me pareció bastante cutre«, ha dicho muy molesto con lo que vio ese martes en televisión. Si bien el resultado obtenido no fue el esperado para el malagueño, lo cierto es que Antonio David no ha tenido reparo a la hora de reconocer qué saca de positivo de este espacio en el que ‘La más grande’ fue la absoluta protagonista.

Para el que fuera colaborador de ‘Sálvame’ hubo un gran error y este no fue otro que un dueto en el que Anabel Dueñas interpretó una canción de Rocío Jurado. Cabe señalar que la cantante es la estrella de todas las funciones producidas por Rocío Carrasco, por lo que este zasca iba también directo a su ex. «Voy a decir en primer lugar lo que me gustó. La actuación de artistas de primera talla cantando temas de Rocío Jurado…Marta Sánchez, India Martínez, Lorena Gómez (…) A ellos los avala una trayectoria profesional de muchos años, pero hubo una voz discordante. En mi opinión como espectador Anabel Dueñas, no se puede tener más valor que hacer un dueto con Rocío Jurado cantando como cantas. Hazte un tema solita, pero no te puedes permitir ese lujo y más cantando de esa manera«, ha dicho indignado.

Antonio David considera que ni mucho menos aprovecharon todos los recursos que el programa tenía y que lejos de homenaje, solo «hicieron show». El ex guardia civil considera que el único objetivo de ‘Sálvame’ era rentabilizarlo, algo que apena a Antonio David tras analizar la emisión de ese día. «Lo único que puedo decir es que me pareció lamentable. Que tuvierais ahí a dos personas como colaboradores y que no fueseis capaz de darles el protagonismo que esas dos personas merecían. Hilario ha compartido su vida desde el inicio de Rocío Jurado, tiene para contar anécdotas y hacer 20 programas de homenaje. Vuestra intención no era hacer un homenaje, sino show televisivo. Vuestro homenaje era un negocio. Carlos Zapata igual…», ha añadido el de la Costa del Sol.

El exmarido de Rocío Carrasco considera que solo se buscó mantener al espectador pegado a la pantalla. Por ello, afirma estar decepcionado y lo ha querido gritar en su canal de Youtube, donde, por cierto, cada vez cuenta con más visualizaciones. «Todo lo demás fue humo, qué pena que hicierais esto con la artista más importante que ha dado España (…) Un desfile de camiones 50 kilómetros, un despliegue de la leche, helicópteros, drones, pantallas de reporteros en directo…Pensaba que iba a pasar algo, no hubo nada. Bueno sí, humo. Utilizaron el nombre de Rocío Jurado para blanquear una imagen que tenéis bastante dañada desde hace meses», finaliza el que fuera yerno de Rocío Jurado.

