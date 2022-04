Mucho se ha dicho sobre el aspecto sentimental de Antonio David Flores después de que Marta Riesco rompiese en directo con él en el plató de ‘Ya son las ocho‘. ¿Quiere volver con la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ o, por el contrario, cierra la puerta a una reconciliación? Son interrogantes a las que el ex guardia civil ha dado su particular respuesta este viernes. Desde su Málaga natal, adonde se ha trasladado para disfrutar de la Semana Santa en compañía de su familia, ha dejado claro que está cansado de estar en el foco mediático.

Antonio David se pronuncia tras romper con Marta Riesco

Así, en las inmediaciones del hogar que compartía con Olga Moreno, ha pedido un respiro. «No voy a responder a vuestras preguntas. No me sienta mal el hecho de que me preguntéis, pero de la misma forma me gustaría contestaros a través de preguntas», dice a la prensa gráfica cuando se le pregunta por los últimos acontecimientos de su ajetreada vida. No se pierda el vídeo para ver su contundente contestación a los medios.

Vídeo: Europa Press

Estos días, Marta Riesco ha decidido tomarse un descanso en su trabajo para poder poner las cosas en orden tras poner punto y final a su idilio con Antonio David. Ella misma lo anunciaba en su perfil de Instagram: «Necesito evadirme de todo…de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce. Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz, a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos. Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos. Soy valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor. Volveré con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza, eso es lo prometo», ha dicho.

Marta Riesco se aleja del trabajo para recuperar fuerzas

«No tengo miedo, solo he perdido un poco de fuerza y muchas ganas. Me voy a recuperarlas… (En nada estoy de vuelta. Elegid la salud mental por encima de todo y de todos», dice la periodista. Cabe recordar que pidió la baja laboral a finales del mes de enero por el «acoso y derribo» que dice estar sufriendo, en especial de ‘Sálvame’ su productora, La Fábrica de la Tele. En la actualidad sigue recibiendo tratamiento y tras su reciente visita a la clínica López Ibor, especializada en salud mental. A pesar de la tormenta mediática, y de la decepción que ha sentido tras el plantón del malagueño, el joven ha manifestado su deseo de volver a tomar su relación. Algo en lo que él no parece estar tan de acuerdo…

