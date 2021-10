Después de unos días intensos, Antonio David Flores ha reaparecido para hablar de todo lo que está ocurriendo. El momento que ha elegido el ex Guardia Civil ha sido justo cuando su hija, Rocío Flores, se derrumbaba en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ al ser preguntada por la separación entre su padre y Olga Moreno. Antonio David ha aprovechado la ocasión para confirmar su separación.

Rocío Flores habla por fin sobre la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno: «Aunque un matrimonio se rompa, seguimos siendo una familia»

«La familia de Antonio David Flores está convenciendo a Olga Moreno para que no hable», dice Kiko Hernández

«Si querían hacer daño, lo han conseguido, si el objetivo era destruir un matrimonio, lo han conseguido», ha declarado un Antonio David Flores derrotado a las puertas del domicilio conyugal, donde lleva encerrado desde que se habla de ruptura de Olga Moreno. De esta forma, confirma por fin la noticia de su separación con la ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’.

«Se me ha adjudicado el calificativo de infiel, han hecho este ultimo año conmigo y con mi familia un destrozo… Han hecho tanto daño que he sido sincero en el momento que dije que todo eso había pasado factura a mi matrimonio», ha seguido explicando sobre lo que piensa de la nueva etapa tan dura que están atravesando.

Aprovecha la ocasión para defender a Marta Riesco. «Lo último es mezclar mi familia con compañeros que lo único que han hecho es ayudarme, opinar, han señalado a una persona, a una compañera, periodista, sin ningún tipo de prueba, diciendo que es el detonante de mi separación, lo que es totalmente falso. Se ha hecho tantísimo daño», ha aclarado rotundo. Aunque no ha dado su nombre, Antonio David se refería a Marta, que lleva días en el foco de la noticia.

Antonio David Flores confirma por fin su separación de Olga Moreno

Antonio David Flores ha dado la cara. Después de 10 días manteniéndose en un discreto segundo plano y dejando que sean otros los que hablen de su ruptura matrimonial de Olga Moreno, el exmarido de Rocío Carrasco ha tomado la palabra para proteger a su hija, Rocío Flores. La joven se sentaba en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ este viernes visiblemente nerviosa y afectada por las preguntas que Joaquín Prat y el resto de colaboradores del club social del programa le realizaban sobre la delicada situación sentimental de su padre.

Ella daba largas y remitía las respuestas clave a su padre y a la propia Olga Moreno, asegurando que a ella no le competía tener que arrojar luz al respecto. Tan incómoda estaba y tan mal decía estar, que finalmente Antonio David Flores ha salido de su escondite y ha dado la cara. El excolaborador de televisión ha salido de su casa después de que se le perdiese la pista hace una semana. Nadie conocía su paradero y muchos especulaban con la posibilidad de que ya no viviese en la casa familiar, pero no es cierto.

Rocío Flores ha querido solo añadir unas palabras después de escuchar a su padre. Totalmente rota y con lágrimas en los ojos, la joven ha querido echar un capote a su padre. Muchos han comentado que su silencio se debía a que iba a hablar en un medio de comunicación: «Solo voy a decir una cosa. Se especulaba que no hablaban por dinero, pues ahí está, que quede claro».

La reaparición de Rocío Flores

«No quiero que nadie se lo tome a personal, llevo muchos días recibiendo llamadas, estoy agobiada. Entiendo que me preguntéis, pero es algo que no me corresponde hablar. Las cosas están. Que lo digan ellos», ha empezado explicando rotunda, demostrando que sigue fiel a su idea de no decir nada.

Lo que sí ha querido desvelar es el lugar en el que se encuentra su padre, totalmente desaparecido estos días: «Mi padre obviamente está en casa, en el domicilio conyugal. Que sea él el que diga algo. No quiero pronunciarme. Tienen que tomar ellos las decisiones. La emoción es por todo lo que está ocurriendo este año. Me veo sometida a una presión constante y al final exploto», desvela sobre el motivo que le lleva a derrumbarse.