Antonio David Flores ha anunciado que va a demandar a su expareja, Rocío Carrasco, tras conocerse que protagoniza un documental hablando de su vida.

Antonio David Flores ha tenido dos días para digerir la tormenta que se avecina en su vida. La serie de Rocío Carrasco comienza este fin de semana y, aunque solo hemos podido saber algunas pinceladas de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, promete dejar grandes titulares. Este jueves han salido a la luz las tres verdaderas claves de este proyecto secreto y ha sido a través de ellas donde hemos conocido el intento de suicidio de la hija de Rocío Jurado. «Hubo un día no muy lejano en el que Rocío Carrasco intenta quitarse la vida. No pudo soportar un día más la presión mediática y el maltrato de su exmarido y tras años de pensamientos persistentes de querer matarse decide hacerlo», dice una de sus frases. Una frase que ha hecho estallar a Antonio David, quien a la llegada a su casa ha hablado con ‘Sálvame’ y ha desvelado sus plenas intenciones respecto a su ex. Denunciará a Rocío Carrasco.

«Estoy con los cargadores puestos. No tiene la verdad absoluta ¿Estamos de acuerdo? No voy a permitir que esa señora vuelva a hacer ver a la sociedad que soy una persona que ha maltratado. ¿Me estáis entendiendo?», ha dicho el colaborador. Si bien ha sido preguntado por Jorge Javier Vázquez por si conocía este episodio, así como su ingreso hospitalario, Antonio David no ha querido entrar a debatir. «Eso lo vamos a dejar para otro episodio. Voy a hablar con mi abogado, me tengo que enterar bien de todos los asuntos. He pedido a la dirección del programa poder venir a Málaga a mi despacho a ver toda la documentación que tengo. Ya tomaré la decisiones que tenga que tomar, no voy a entrar en el juego. Si ella dice que yo soy la responsable de que se haya intentado suicidar lo va a tener que demostrar, pero que no se le olvide a nadie que aquí hay muchas sorpresas. Si esta es su forma de empezar se ha equivocado», ha dicho el tertuliano.

La reacción de Rocío Flores

Además de estas claves que ayudan a entender la historia de Rocío Carrasco, ya se han visto algunos cebos en los que ella habla de las últimas veces que vio a sus dos hijos, así como de las verdaderas razones por las que se ha mantenido callada hasta ahora. Mientras tanto su hija Rocío Flores ha anunciado que no está preocupada por lo que su madre cuente de ella, eso sí, se muestra hasta que se emita el primer episodio. «Me he quedado un poco en shock. Ni se me hubiese pasado por la cabeza. Cada uno es libre de opinar lo que quiera (…) Cada uno que haga lo que quiera», dijo Rocío Flores sin ser consciente del tsunami que estaba por llegar a su vida. Aunque no quería entrar a valorarlo, sí que ha insistido en que no sabe si lo verá: «No sé, no tengo ni idea. No me esperaba esto para nada».