Antonio David Flores ha acudido este viernes a declarar a los juzgados para declarar por una demanda que puso en contra de Rocío Carrasco.

Antonio David Flores tenía este viernes una cita en los juzgados. El ex Guardia Civil ha acudido durante la mañana del viernes para declarar por la última demanda que puso contra Rocío Carrasco. Lo ha hecho acompañado de su abogado y al encontrarse con los medios de comunicación en la puerta, ha asegurado que hablará cuando salga de declarar en los juzgados.

Esta visita de Antonio David Flores llega por la investigación en la que se trata de vislumbrar si Rocío ha cometido o no un delito por impagar la pensión de su hijo David desde hace tres años, cifra que ascendería, según Antonio David, en torno a 8.000 euros. No han coincidido en el juzgado, y no compartirán tiempo y espacio como sucedió en el año 2017.

Enfrentados desde hace varios años a nivel judicial, son varios los frentes que tienen abiertos, aunque algunos de ellos todavía no hayan salido a la luz. Y es que, a pesar de que el ex guardia civil ha anunciado medidas legales contra «la mente pensante de la docuserie», lo cierto es que, por el momento, se desconoce el contenido y el destinatario de esas demandas. Tanto él como su abogado, Iván Hernández, tratan de llevar su estrategia en absoluto secreto y no darán un paso en falso. Eso sí, según revela a esta revista su entorno cercano, se muestran esperanzados en esta causa.