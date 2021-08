Antonio Canales ha anunciado que tras ser despedido de ‘Sálvame’ comenzará muy pronto a trabajar en otro programa de la cadena.

El despido de Antonio Canales este miércoles copó titulares. En riguroso directo supo que ‘Sálvame’ prescindía de sus servicios, ya que la cúpula consideraba que el bailarín intervenía muy poco durante la emisión. Al conocer la decisión, el exsuperviviente estalló contra el programa y les aconsejó que debían renovarse, pues, según él, la audiencia flojea. Tras rescindir el contrato aseguró que tenía varias ofertas sobre la mesa, espacios de televisión que dependían de otras productoras. Solo unas horas después ha revelado dónde comenzará a trabajar a partir de septiembre, siendo ‘El programa de Ana Rosa’ el que le ha fichado como colaborador. Junto a una fotografía en un pasillo de Mediaset, se ha fotografiado con el cuadro de Ana Rosa Quintana y ha escrito: «Soy feliz. A otra cosa mariposa».

Después de dos meses en el espacio de Telecinco, sus jefes han considerado que no aportaba lo suficiente y le han dicho adiós. A pesar de que no es ni el primero ni el último que no alcanza las expectativas, Antonio Canales no se ha tomado nada bien que prescindan de él. Si bien Canales está contento con el giro profesional y con empezar en el nuevo curso en el club social de Ana Rosa, lo cierto es que su despedida no fue ni mucho menos amistosa. Insistió en que no le daba ninguna pena abandonar ‘Sálvame’ y es que no se quedaba sin trabajo, sino que comenzaba un nuevo momento profesional en la televisión. Tras una dilatada carrera como bailaor, Antonio Canales ahora prueba suerte en los platós y lo hace meses después de participar en ‘Supervivientes’.

De este modo, Antonio Canales pasa página y deja atrás su etapa cerca de otros rostros conocidos como Kiko Hernández o Carlota Corredera. A partir de ahora tendrá como compañeros a otros como Joaquín Prat, quien anunció hace tan solo unos días cambios a partir de septiembre. Aunque en un principio fue preguntado el presentador sobre la posibilidad de que Olga Moreno empezara como colaboradora, lo que ya se ha confirmado es que Antonio Canales forma parte del plantel. Él tiene buena relación con Olga y puede que esto ayude a que la esposa de Antonio David Flores finalmente se lance y acepte la oferta de Ana Rosa. La malagueña está en plena actualidad y podría cosechar muchos titulares, al igual que ha hecho Rocío Flores desde que aterrizó en el programa.

Son muchos los que le han apoyado en redes sociales tras su salida. Tanto es así que en sus últimas publicaciones se pueden leer comentarios de anónimos que aplauden su actitud en su despedida, ejemplo de ellos algunos como los siguientes: «Olé por su sinceridad», «lo de ayer de ‘Sálvame’ fue maravilloso» o «estuviste sublime».