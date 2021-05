Antonio Canales ha negado por completo la versión ofrecida por Rocío Carrasco en televisión. El bailaor desmiente que Fidel haya estado en su casa.

La docuserie de Rocío Carrasco sigue copando titulares. A pesar de que durante de uno de sus episodios la hija de Rocío Jurado reveló que Antonio Canales «era como de la familia de Fidel» e incluso que su pareja se quedó en casa del bailaor mientras que ella permaneció ingresada por un accidente de trabajo, ahora el artista lo niega. Fue este lunes en ‘Supervivientes: Última hora’ cuando conectaron con el sevillano, instante en el que desmintió a Rocíito y es que, según él, lo que se ha dicho sobre su relación con Fidel Albiac es completamente mentira. «Ni yo soy un traidor, ni he mentido en ningún momento. Rociito y el niño sí que estuvieron en mi casa. Soy amigo de la familia de Fidel de toda la vida, su madre la Chica, la mama de Fidel trabaja en el hospital y el tío de Fidel es como mi compadre y yo soy padrino de dos hijos suyos. Pero Fidel ha estado en mi casa tres veces», comenzó diciendo. Sus palabras dejaron a todos boquiabiertos, llegando a retar a Rocío Carrasco a que se sentara delante de él para decirse cara a cara cada uno su verdad.

«Todo lo que cuenta Rocío es mentira. Que se sienten delante de mí Rocío y Fidel y que digan cuantas veces ha dormido en mi casa, o cuantas veces ha comido en mi casa», continuó. En este momento, además, no lo dudó y dejó claro que su buena sintonía con Olga Moreno no se debía ni mucho menos a la manipulación. Él no está de parte de nada, pero no está dispuesto a que se digan cosas que no son ciertas. «A mí Olga no me ha manipulado, no la conocía de nada. Con Antonio David he hablado una vez. No me tengo que posicionar en ningún lado. Soy un hombre con palabra sincera y no voy a echar mierda ni tonterías a asuntos en los que no me tengo que posicionar. Esta es la verdad, que puede llegar al cielo», espetó.

Sin embargo y de manera inesperada, Jorge Javier Vázquez le comentó que su defensora, Mónica, había dicho previamente que Fidel sí había estado en casa de Canales alrededor de 20 días. Una confesión que él ha desmentido de nuevo. «No, tantos días no pudo estar en mi casa. Estuvo unos días que Rociito me lo pidió porque ella se quedaba en el hospital. Estuvo varios días viniendo, pero en mi casa no llegó a dormir. Puede ser que estuviera mientras yo estaba fuera. Pero de eso a que yo le cobijé…eso sí que no», ha explicado. Sin embargo, desde plató Belén Rodríguez se encaró con él, pues según ella estaba presente cuando todo eso sucedió. «El día que Fidel se fue a tu casa, estaba yo con él. Le fue a buscar tu chofer, y a su madre también. Tú si estabas. No te digo que algún día no salieras, pero tú sí que estabas. Fidel iba de tu casa al hospital y del hospital a tu casa. Su familia está muy dolida porque les niegas».

Molesto con la situación y con que se le pusiera en duda, Antonio Canales no se amilanó ni un ápice. Por ello, dio un puñetazo sobre la mesa y volvió a insistir en su versión: «Sé que tú trabajas en televisión y eres Belén, y yo Canales, no estoy mintiendo, no me gusta, no confundas mis palabras ni levantes un falso testimonio». Belén está convencida de que Olga Moreno le ha pedido que ensalce a Antonio David, no obstante, él afirma que no quiere entrar en ninguna de esas polémicas. «Rociito es la hija de alguien a quien yo amaba con locura. No soy nadie para entrar en esa polémica de los matrimonios. A mí Olga no me pidió nada», ha dicho.

Rocío Carrasco y Antonio David mantienen una encrucijada dentro y fuera de los platós. Aunque no han llegado a verse las caras últimamente en los tribunales, ambos han acudido a los juzgados por una causa en la que están enfrentados: la pensión de su hijo David. Ahora la audiencia espera escuchar la otra parte, siendo próximamente cuando Rocío Flores está dispuesta a hablar para así dar su versión de la ruptura con su madre. Aunque en un principio ella quería tender puentes, todo apunta a que entre ellas la relación es irrecuperable. Al menos así lo asegura su entorno.