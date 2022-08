Antonio Banderas ejerce de anfitrión de la gala Starlite Porcelanosa junto a Sandra García-Sanjuán, presidenta de la Fundación Starlite. Fiel al festival marbellí, el actor ha atendido a la prensa haciendo hincapié en el momento profesional que atraviesa, volcado en las producciones de su Teatro Soho CaixaBank de Málaga. Los últimos meses ha trabajado mano a mano con su única hija, Stella del Carmen, de 25 años. Ahora explica por qué forma el mejor tándem con la joven.

«Yo creo mucho en el criterio de Stella. Es una niña, ahora ya una mujer, con mucha personalidad. Tiene una opinión muy clara sobre las cosas, también del mundo del espectáculo. Se ha criado ahí», ha afirmado Antonio Banderas en relación a la colaboración de Stella en las obras que ha producido su teatro. «Me servía mucho tenerla al lado, no tanto por las labores que realizaba en el teatro -hacía trabajo de una segunda ayudante de dirección-. En el momento en el que llegábamos a casa sí me comentaba las cosas que veía y ahí sí me valía muchísimo su opinión». La nieta de la icónica Tippi Hedren estudió Arte y Literatura y sabe desde niña lo que es crecer en una familia vinculada al séptimo arte.

Antonio Banderas, reflejado en su hija

Para muchos, Stella del Carmen es un rostro muy desconocido, así que no ha faltado la pregunta de a quién se parece la joven: a su padre o a Melanie Griffith. «Alguien dijo por ahí que era una mezcla de ambos, incluso físicamente. Yo creo que es así». El actor ha reconocido que se ve «muy reflejado en ella». El intérprete está viviendo esta última etapa profesional de forma ilusionante, incluso bromea cuando le recuerdan que hay quien dijo que el teatro es una forma muy romántica de arruinarse. «Estoy en ello», ha afirmado en esta ocasión despertando la carcajada de los periodistas. También ha revelado que vienen muchas cosas interesantes por delante. «Todo el proyecto ‘Soho’ empieza a desarrollarse ahora».

Consciente de ser una persona muy querida de nuestro país, Antonio Banderas siempre intenta ser prudente cuando se lo recuerdan. «Yo prefiero ser muy cauto con esos amores, que son recíprocos, pero las cosas cambian a gran velocidad y, sobre todo, ahora. Cualquier mentira que te lancen es muy difícil deshacerte de ello. Yo prefiero estar en un segundo o tercer lugar. Se vive mucho mejor. Estar en primera línea es más peligroso».

En 2017, el malagueño sufrió uno de sus grandes sustos en cuestión de salud a consecuencia de un ataque al corazón. Ahora reconoce que se siente en uno de sus mejores momentos. «Estoy encantado de que la vida me haya dado una segunda oportunidad. Creo que la estoy aprovechando». La noche de este domingo, 14 de agosto, será el anfitrión de la Gala Starlite en el Auditorio La Cantera de Nagüeles de Marbella. Entre los invitados, Richard Gere, Paloma Cuevas, Ana Obregón, Fran Rivera y Victoria Federica de Marichalar y Borbón.