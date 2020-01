Antonia San Juan está muy ilusionada por cómo le van las cosas en el terreno profesional, pero lo que le hace sacar una sonrisita en su rostro y no perderla ni un segundo es cuando habla de su nuevo amor. La actriz está de nuevo enamorada y eso se le nota. A sus 58 años, la afamada intérprete lleva cinco años separada del que fuera su pareja de vida y también en el trabajo en ‘La que se avecina’, Luis Miguel Seguí.

Después de cinco años recomponiendo los pedazos de su corazón, Antonia San Juan se ha visto preparada para darle una nueva oportunidad al amor y parece que le está correspondiendo amablemente, porque se la ve enamorada, aunque cree que aún es pronto para afirmarlo con rotundidad: “Para el amor siempre hay tiempo. No es cuestión de buscar, pero si aparece alguien… estar por estar, no”.



“He tenido encuentros en estos 5 años que hace que me separé, 2 ó 3, pero verdaderamente no se ha dado… aunque conservo, con mi edad, la ilusión de que aparezca alguien con quien compartir. También te digo que nunca he vivido sola, ahora llevo 5 años viviendo sola y soy muy feliz”, reconoce Antonia San Juan, que se estaba guardando un secreto, que está conociendo a un nuevo hombre que le está devolviendo la ilusión.

Antonia San Juan habla de soledad y de buscar el amor, cuando parece que ya lo ha encontrado y no sabe cómo disimularlo y es que cuando alguien hace que las mariposas revoloteen en el estómago, eso es imposible de esconder: “Hay alguien que me da como cosita cuando me llama y hablo con él, pero no sé por dónde irá el asunto”, confiesa al final. Están dando sus primeros pasos en una relación reciente que, quién sabe, podría terminar siendo el gran amor de su vida.