Aunque las aventuras amorosas no están mal, lo cierto es que la actriz confiesa buscar la estabilidad y compartir su vida junto a una pareja: “Evidentemente lo que tampoco busco son relaciones esporádicas, porque no me apetece”. Y, aunque en el amor no haya tenido mucha suerte, reconoce que no se rinde: “He sufrido y lo he pasado mal, pero eso no me ha convertido en una persona escéptica”.