La ex mujer de Alessandro Lequio regresa a la televisión, en el programa de Lazos de Sangre, donde se hablará de su vida, tras la muerte de Álex Lequio

Antonia Dell ´Atte regresa a la televisión, tras el fallecimiento de Álex Lequio y su horrible accidente con una sombrilla, que la desfiguró el rostro. TVE emite este miércoles un `Lazos de Sangre´ dedicado a la vida a la musa de Armani y a pesar de que un primer momento se dudaba sobre la aparición de Antonia, finalmente SEMANA ha podido confirmar que la ex mujer de Alessandro Lequio se sentará en plató para opinar en primera persona sobre todos los episodios de su vida.

2020 no está siendo un buen año en muchos sentidos para Dell ´Atte, la pandemia, sumado a la muerte del hermano de su hijo y su accidente durante una jornada playera, que le desfiguró el rostro, ha provocado que la diva italiana no esté pasando uno de sus mejores momentos. «Como puede cambiar tu vida de un día para otro… pero una mano que me quiere, desde ahí arriba, desvió la sombrilla, que me vino como un misil, a causa de un tornado… Ha sido un milagro, no entro en los detalles, pero tengo que reconstruir toda la mandíbula inferior y muchas más cosas», confesaba hace algunas semanas la ex de Alessandro Lequio. Un accidente, del que se hizo eco su propio hijo Clemente, fruto de su relación con el Conde. «Un año de mierda», comentaba en las redes sociales de Antonia. Un comentario al que su propia madre quiso restar importancia. «Estoy viva y eso se llama milagro. Pasará y será un verdadero cambio radical. Sabes que siempre pienso en positivo».

Hace un año se sentaba Ana Obregón en el mismo programa

Semanas después de aquel fatídico accidente, la italiana regresa a la televisión pública para ser testigo en primera persona de un especial sobre su vida. Son varias las incógnitas que rodean esta vuelta a la televisión. Desde que falleció el hijo de Ana Obregón, han sido escasas las palabras de la modela acerca de este tema. No cabe ninguna duda de que el programa tendrá que tocar determinados aspectos de su vida y el nacimiento del hijo de su ex marido será sin duda uno de esos temas. Esta esperada reaparición coincide justo cuando hace un año de la colaboración de la mismísima Obregón también en este programa.

Conociendo el carácter de la modelo, no tenemos ninguna duda de que hablará sin ningún tipo de tabúes de todo lo que ha vivido estos últimos meses. El programa analizará al detalle la vida de esta mujer, que desde bien joven se dio a conocer en el mundo de las pasarelas y de la televisión. Nuestra revista ha podido conocer de primera mano que en este `Lazos de sangre´ incluso se tocaran temas inéditos sobre su vida y que será la propia italiana quien los cuente en primera persona.

¿Mostrará las secuelas de su accidente?

Sin duda, el programa del ente púbico se está convirtiendo en el favorito de las celebrities españolas. Su tono amable y la libertad de elegir sobre qué temas hablar, está consiguiendo, al igual que con Rocío Carrasco, que se sienten en su plató los personajes más reclamados de la prensa rosa. Queda una duda por resolver y de la que no estamos muy seguros. ¿Aparecerá Antonia con su rostro al descubierto? Tras su fatídico percance, la maniquí ha intentado en todo momento ocultar las secuelas de su accidente. Habrá que esperar hasta este miércoles para ser testigos de lo que cuente la italiana, pero conociéndola, estamos seguros de que no nos defraudará.