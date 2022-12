Antes de conocer que no iba a dar las Campanadas con La 1 de RTVE, Anne Igartiburu ya comenzó incluso en trabajar en su vestido con Lorenzo Caprile. El modisto ha sido el encargado de vestir a la presentadora con su mítico traje rojo durante su carrera en la Puerta del Sol. «Las tradiciones cuesta mucho levantarlas y que terminen así… pues me ha dado mucha pena. Y me da mucha pena por Anne, porque no se lo merece, sinceramente», declaraba Lorenzo a ‘El Televisero’. Desconocemos sí ese trabajo que comenzaron llegaron a terminarlo y podemos ver a Anne Igartiburu ataviada con su clásico vestidazo rojo.