Todavía son muchos los que se sorprenden de la salida de la vasca de las Campanadas. Pero a sus superiores parece que no les ha sorprendido tanto. Siendo una decisión estrictamente profesional, se considera que Anne no ha sido del todo consciente de lo que ha supuesto que en los últimos meses haya tenido cada vez más apariciones en otras televisiones privadas. A la cadena pública no le habría sentado nada bien sus colaboraciones en la competencia. La decisión de apartarla en favor de los Morancos, habría estado motivada por sus continuas apariciones en formatos de Antena 3, una de las cadenas rivales de La 1 y en la que la presentadora estará participando como próxima concursante de ‘Tu cara me suena’.