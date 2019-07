Anna Ferrer Padilla muestra cómo fue el día más feliz de su vida desde dentro

Anna Ferrer Padilla ha cerrado una de las etapas más increíbles de su vida. Y es que la hija de Paz Padilla se ha graduado ya en sus estudios universitarios en Economía en inglés, y la celebración fue hace apenas unos días. En SEMANA mostramos las imágenes de este día, pero ahora la joven ha querido compartir con sus seguidores en Youtube cómo vivió los momentos previos y ha enseñado detalles que desconocíamos hasta ahora.

Ella misma ha querido agradecer a todas las personas que la han acompañado estos años. Ahora empieza una nueva etapa, de la que prefiere que no le pregunten, porque aún no sabe qué va a hacer, dice Anna entre risas en su vídeo de Youtube. Lo que está claro es que ha conocido a gente estupenda que se lleva para toda la vida.

«Gracias por haberme acompañado en una de las etapas más bonitas de mi vida. Ha sido un placer compartirla con vosotros. A mi familia, amigos, compañeros de clase, y a vosotros, mi segunda familia. Me habéis dado ánimos, me habéis consolado y apoyado en todo este camino. La felicidad compartida vale más, así que gracias por dejarme ser tan feliz que no me quede otra que contagiaros ❤️ TENÉIS EN MI CANAL DE YOUTUBE EL VÍDEO DE CÓMO FUE ESE DÍA», escribió en su Instagram con numerosas fotos de ese día junto a sus amigos de la Universidad.

La joven ha compartido varias fotos de su graduación

Cierra una de las etapas más increíbles de su vida

Ha conocido a gente increíble

Se lleva a grandes amigos

Una celebración por todo lo alto

Con su banda de graduada

Pero Anna también nos ha dejado ver detalles de ese día que desconocíamos hasta ahora. De hecho, ha grabado un vídeo para compartirlo en su canal de Youtube, donde cuenta ya con más de 127.000 suscriptores los momentos previos a la ceremonia de graduación, en la que estuvo acompañada de su madre y su pareja.

Ha mostrado los momentos previos a la graduación

«Hoy estoy especialmente contenta porque es un día muy especial para mí. Me apetece mucho compartirlo con vosotros. Me gradúo. Se acabó, cuatro años que han pasado como si fueran tres días. Estoy muy contenta. Viene ahora Alberto Dugarte a maquillarme y también os quiero enseñar el vestido, que me lo ha hecho Alejandro de Miguel. Han sido cuatro años de mucho curro, de satisfacción, pero también de vértigo», empezaba explicando.

Le ha maquillado Alberto Dugarte

El resultado final del maquillaje y el peinado

Después de ella llegaba el turno de su madre, Paz Padilla, que estaba muy nerviosa: «Voy a llorar», decía emocionada la presentadora. El día de la graduación, Paz le dedicaba a su hija: «Qué bonito ha sido educarte, qué bonito ha sido estar siempre cerca de ti, qué bonito es que nunca quieras alejarte de mi. Eres mi motor, mi sentido de vivir, mi orgullo de tus logros conseguido», escribía.

Paz no podía evitar las lágrimas de la emoción

Anna Ferrer también ha enseñado su vestido y los tacones que lució para la ocasión. Para la ceremonia eligió unas sandalias de tacón de Zara, pero pensando que no iban a ser muy cómodas para aguantar todo el día, Anna también se llevó unas sandalias de plataforma y tacón ancho para la fiesta.

Las sandalias de la ceremonia eran de Zara

Los zapatos de la fiesta

A continuación, os mostramos todas las imágenes del interior de la ceremonia y de la posterior fiesta:

El escenario

¡A por la banda!