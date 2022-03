Anna Ferrer Padilla ha denunciado esta semana los mensajes que ha recibido recientemente. En ellos, numerosos ‘haters’ la critican de manera feroz por la transformación física que ha experimentado tras someterse a una rinoplastia. Tras haber publicado el contenido de críticas e insultos ha compartido una reflexión en sus redes sociales.

«Me habéis escrito mogollón y de corazón os lo agradezco. Cada día recibimos esa clase de comentarios todos los días», ha arrancado diciendo en su perfil oficial de Instagram. «A esos comentarios no les doy mayor importancia, pero lo he querido compartir para que veáis… Para mí es casi lo normal».

«A veces opinamos sobre alguien y hacemos daño»

La hija de Paz Padilla está habituada a recibir este tipo de mensajes. Entiende que es una figura conocida y acepta la parte negativa de su trabajo como ‘influencer’: «Entiendo que soy un personaje público, que todo el mundo va a opinar y no puedo pretender que a todo el mundo le guste mi nariz. Lo importante es que me guste a mí y ya está».

Pero a veces las palabras que recibe no son de su agrado: «El daño que se puede hacer, sobre todo hablando del físico de una persona. Yo estoy contenta y ya está, pero imaginaos que no hubiera quedado tan contenta… sobre todo al recibir mensajes con tan poco respeto. Hay otros que van con respeto y me dicen: ‘me gustaba más antes’. Yo desde el respeto lo agradezco y son bienvenidos, pero hablo de las faltas de respeto. A veces opinamos sobre alguien de manera inocente y hacemos daño».

No es la primera vez que la joven habla públicamente sobre las críticas que recibe en las plataformas digitales. En julio de 2021, ella y su madre recibían un aluvión de comentarios por el elevado precio de los bolsos que venden en su marca de moda, No ni na. «Muy bonito! Pero por ese precio me voy un finde a Venecia» o «Me parece una vergüenza que tú que siempre hablas de tus orígenes humildes, hayas hecho una colección de bolsos a estos precios» eran algunos de los comentarios que se podían leer en las redes.

Lo cierto es que el último año ha sido especialmente convulso para la gaditana quien, tras su salida de ‘Sálvame’, ya baraja otras opciones profesionales. Esta semana se ha dejado ver en México, donde ha tenido una reunión de trabajo. Ella misma ha revelado qué la ha llevado al país centroamericano. «Bueno. Acabo de aterrizar. Estoy en México. Vengo a reunirme con un empresario de teatro muy importante, el número 1, porque a ver si traemos ‘El humor de mi vida’ aquí, a México», ha comenzado diciendo recién aterrizada en el aeropuerto de Ciudad de México.

Te interesará saber...