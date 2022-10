En el mes de abril Anna Ferrer y su por entonces novio, Iván Martín, confirmaron la exclusiva de SEMANA. Rompieron su relación tras tres años juntos, siendo seis meses después cuando vemos por primera vez a la influencer ilusionada. Por primera vez te mostramos fotos nunca vistas de la hija de Paz Padilla junto a un chico llamado Marcos con el que muestra gran complicidad, tal y como demuestra el reportaje fotográfico al que ha tenido acceso esta revista en exclusiva. La pareja ha sido pillada en días diferentes, lo que deja ver las continuas citas de estos jóvenes que se están dejando llevar, lo que refleja lo a gusto que están junto al otro.

Anna Ferrer suele mostrar gran parte de lo que sucede en su vida a través de su Instagram, una ventana donde ella cuenta muchos detalles de su trabajo, de sus preocupaciones o de su día a día. Aunque todavía no ha posado junto a él en el universo 2.0, lo cierto es que sus casi 800.000 seguidores están deseosos por saber si la joven ha rehecho o no su vida tras su ruptura. Pues bien, Anna Ferrer ha vuelto a abrirse al amor, al igual que también hizo su madre con Fran Medina, un fotógrafo con el que este medio le captó por primera vez fundiéndose en un beso.

Por primera vez en muchos meses vemos a la hija de la presentadora junto a chico compartiendo gestos muy acaramelados. Abrazos, mimos, besos y miradas muy especiales es solo parte de lo que te encontrarás si corres a tu kiosco y adquieres el último número de SEMANA, el cual sale a la venta este martes. En plena calle y sin miedo a ser vista, Anna Ferrer vive con total naturalidad el precioso momento que está viviendo junto a este joven con el que ha iniciado una historia muy especial.

Además, sabemos cuándo comenzó esta relación y si Paz conoce o no a su yerno, detalles inéditos que ven la luz en nuestro medio. Quizás sea a partir de ahora cuando la hija de la humorista empiece a posar con este chico en su cuenta de Instagram, la cual le ha convertido en una influencer de éxito. Junto a ‘No ni ná’, este es su otro negocio, dos ‘empresas’ que le permiten vivir de forma holgada y alquilarse un piso en el centro de Madrid, donde, por cierto, ya ha compartido tiempo con su nueva ilusión.

Anna Ferrer justo un día antes de que estas fotos vieran la luz, hablaba de cómo superar una ruptura, un trance por el que ella ha pasado este mismo año. «Cuando estás con alguien te imaginas toda una vida futura con esa persona y asumir que tu futuro no va a ser como esperabas. La vida es así, caprichosa e inesperada. Todo puede cambiar de un día para otro, no solo por una ruptura. Hay que trabajar esa «resiliencia» y adaptarse al cambio. Yo pienso, si no tenía que ser es por algo…», decía.