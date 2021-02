Anna Ferrer ha confesado que le cuesta mucho entender la forma en la que su madre, Paz Padilla, ve la vida y la muerte tras perder a su marido. Vea el vídeo en el que explica cómo está su madre después de romperse en directo al hablar de San Valentín

Paz Padilla ha dado una lección de vida al explicar cómo entiende la muerte. Lo hizo en su regreso al trabajo tras tener que despedirse de su marido, Antonio Juan Vidal, a consecuencia de un cáncer. Una enfermedad que le arrebató lo que más amaba, pero que le permitió tener la oportunidad de despedirse, con tiempo, valorar su compañía, disfrutar de sus largas conversaciones y, en definitiva, entender en qué consiste la vida y por qué no debemos tener miedo a la muerte. Algo que no le quita llorar y es que el dolor sigue ahí, como así le sucedió este lunes en directo. Una filosofía que en nuestro país no ha sido entendida por todos, aunque sí respetada, pues las sabías palabras de la presentadora han dado aliento a miles de personas que se enfrentan a esta delicada situación de tener que decir adiós a un familiar.

Vídeo: Europa Press

Tanto es así, que incluso su hija, Anna Ferrer Padilla, ha reconocido que a ella le ha costado mucho trabajo comprender la valiente forma en la que su madre afrontó el mayor varapalo que la vida le ha asestado, junto a la muerte de su madre con pocos meses de diferencia. La joven influencer reconoce que le ha costado entender esta forma de ver la vida y la muerte, dos caras de una misma moneda que, sin embargo, tratamos de no ver por miedo a lo que esté por venir y la incertidumbre de lo desconocido. Anna habla sin reparos sobre esta filosofía vital que su madre adoptó ante el cáncer de su marido y que le ayudó a estar a su lado para decirse mil y una vez lo mucho que se querían. Algo de lo que está muy orgullosa y que le ha dado una percepción muy valiosa para su día a día, en el que nos perdemos en la rutina sin reparar en lo que realmente nos define y nos representa.

Vea el vídeo de la entrevista a Anna Ferrer en la que expone no solo su sorpresa inicial ante esta forma de entender la muerte, cómo a ella le costó mucho estar en el mundo punto de estabilidad emocional de su madre, que ha demostrado una gran inteligencia emocional en este año, y también cómo ve a la presentadora a día de hoy. Unos conocimientos que plasmará en un libro y cuyo objetivo también explica Anna Ferrer, muy orgullosa del ejemplo que ha supuesto su madre para miles de personas en momentos adversos como es la pérdida de un ser querido.