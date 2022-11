La gala de Los40 Music Awards ha dejado grandes momentos. Desde la confusión de Rosalía al dirigirse a Paula Echevarría como «María» al baile de Anitta, la cantante de reguetón, a tan solo unos centímetros de Isabel Díaz Ayuso. Dos momentazos, aunque el último ha sido el que más impacto y ruido ha generado en redes sociales. La artista se atrevió a bailar de forma muy atrevida ante la Presidenta de la Comunidad de Madrid y ‘perreó’ ante ella, instante en el que la política siguió el ritmo con aparente comodidad y demostró su humor ante los miles de asistentes. Le siguió su sensual baile y ambas se convirtieron en Trending Topic en Twitter. Días después Ayuso se pronunciaba: «Me sentí como Paco Martínez Soria en la Gran Vía», siendo ahora cuando Anitta ha dado explicaciones sobre la razón por la que se acercó a ella.

La artista brasileña ha sido invitada a ‘La Resistencia’, donde ha charlado largo y tendido sobre lo sucedido en la gala con Isabel Díaz Ayuso y donde ha roto su silencio sobre lo sucedido aquel día. «Tengo una publicista muy buena en España y no tuve tiempo. No pude ensayar ni nada porque estaba en Nueva York. Llegué casi el momento del premio y dije: ‘Mira, la luz, Dios, yo y estamos bien’. Le dije que quería bailar a la gente que estaba sentada y me contestó que había una tipa muy buena a la que toda la gente quería mucho. Ella me la presentó«, ha comentado la cantante ante el asombro de Broncano. Sin tener demasiados detalles y con la única información de que Ayuso era alguien querido, Anitta no se lo pensó dos veces y bailó para ella antes de subirse al escenario.

Poco después aclaró que realmente si le habían avisado de cuál era su cargo, aunque ella pensaba que su trabajo no tenía tanta relevancia y, por ello, quiso dar el paso. «Mi publicista me dijo que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero, atención, en mi país está el presidente del país; en los estados está el gobernador; y en las ciudades está el prefecto (…) Pensé que era la presidenta de una comunidad en Facebook de Madrid. No sabía que acá el estado se dice comunidad. Ahora lo entiendo… ella sonrió pa mí, me dio buena vibra», ha explicado Anitta.

Vídeo: Redes sociales

Poco después de este vídeo que ha revolucionado Twitter, Anitta ha confesado que Isabel Díaz Ayuso y ella hablaron. Lejos de un momento tenso, al parecer hubo muy buen rollo, lo que demuestra que todo estaba bien entre ellas, a pesar del revuelo mediático. «Me dijo: ‘Ah, qué bueno, qué buena onda’. Y me sonrió y todo», ha asegurado la brasileña.