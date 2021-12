Anita Matamoros y Laura Matamoros siempre han estado muy unidas. Por eso llama especialmente la atención que la pequeña del clan todavía no haya conocido a su nuevo sobrino, Benjamín, el hijo de Laura y Benji Aparicio. El pequeño nació el pasado 27 de diciembre, coincidiendo con el día en el que Kiko Matamoros también celebra su cumpleaños. La joven dejó el hospital en el que se encontraba recuperándose del parto este miércoles en la tarde y, de momento, ni rastro de Anita. Mientras que su hermano, Diego Matamoros, era el primer en publicar una foto del recién nacido, Anita todavía no ha hecho pública ninguna del pequeño. Algo que mosquea y mucho a sus seguidores.

Anita Matamoros todavía no ha conocido a su sobrino: ¿por qué?

Aunque Anita y Laura han tenido sus altibajos, su relación durante los últimos meses era muy buena. Se desconoce si el motivo por el que Anita no ha acudido todavía a conocer a su sobrino es por impedimento de agenda o porque hay un distanciamiento entre ellas. Existen todo tipo de teorías sobre el motivo que ha llevado a la joven a viajar a Palma de Mallorca sin conocer al pequeño Benjamín.

Lo cierto es que la vida social de Anita Matamoros es un no parar. Hay que tener en cuenta que por la actual situación sanitaria, existen muchas restricciones en los centros hospitalarios. Por este motivo, Laura no habrá podido recibir todas las visitas que a ella le hubiera gustado. Además, tal y como hemos dicho anteriormente, la influencer salió este miércoles, precisamente el día que Makoke celebraba su cumpleaños y uno de sus mejores amigos. Por lo que Anita Matamoros ya tenía planes para pasar ese día. Y la cosa no se ha quedado ahí: este jueves ha puesto rumbo a Palma de Mallorca para despedir el año rodeada del mar.

Su reacción cuando se le pregunta por su sobrino

Además, llama especialmente la atención lo escueta que se ha mostrado cuando la prensa le ha preguntado por la buena noticia de la llegada de un bebé a su familia. Fue este miércoles a la salida del cumpleaños de su madre. Su reacción no ha pasado desapercibida. Y es que la hija de Kiko Matamoros, que acostumbra a hablar con la prensa siempre, parecía tener mucha prisa por meterse en el coche e irse. «Todo súper bien, gracias», se limita a decir cuando le preguntan por Benjamín, el segundo hijo de su hermana. Lo que sí ha confirmado es que ha hablado con su hermana. Anita podría haberse puesto en contacto con Laura desde que se enteró que había sido madre por segunda vez. «Sí, sí», contesta cuando le preguntan si ha hablado con ella. Pero esta conversación se podría haber producido a través del teléfono.