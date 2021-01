Hace unos días que Anita Matamoros tuvo que someterse a una cirugía de su boca. Ahora, mucho más recuperada, revela de qué se trataba y cómo se encuentra

Durante los últimos días, Anita Matamoros se ha encontrado más desaparecida de las redes sociales debido a la última operación de boca a la que ha tenido que someterse. Ahora, unos días después, y mucho más recuperada, ha querido contar de qué se trataba esta y cómo se encuentra ahora, además de muchos detalles de su operación. La hija de Kiko Matamoros y Makoke ya ha vuelto a su trabajo en ‘Anita’s Boxes’ y aprovechando un ratito de descanso ha querido revelar todo sobre la operación de boca a la que tuvo que someterse hace tan solo unos días.

«Ahora que ya puedo mover la boca, más o menos ,y puedo hablar, os voy a contar un poco sobre la operación. Como veis ya estoy un poco recuperada, aunque por dentro estoy un poco más fastidiada y sigo tomándome el antibiótico«, ha comenzado relatando Anita Matamoros a través de diferentes stories en su perfil de Instagram, donde acumula más de 600.000 seguidores. La influencer ha querido recordar que ya durante la cuarentena se tuvo que operar: «me tuvieron que hacer un injerto del hueso y se me perdió el 70% de lo que me pusieron. Esto no se puede controlar», ha contado.

Un fuerte golpe cuando era pequeña le ha generado estos problemas de salud

La influencer ha querido poner en contexto a todos sus seguidores de este problema que está atravesando con su boca. Y es que tal y como ha contado Anita, hay que echar la vista hacia atrás para encontrar el problema. La joven de pequeña se dio un fuerte golpe por el que perdió un diente, además del nervio. «Estaba vacío. Como ese hueco estaba vacío la encía se iba hundiendo y se iba poniendo un color más oscuro. Si esto lo dejas pasar acabas perdiendo el hueso», cuenta a través de su perfil de Instagram.

Tras contar algunos detalles de cómo ha ocurrido todo, ha revelado de qué se trataba finalmente su operación: «Total que me lo hicieron fue volverme a poner injerto de hueso e injerto de encía«, ha revelado. «Aparte de la operación, que la tendré que repetir si todo sale bien en unos meses, también me han puesto el invisaling. Me va a quedar la boca perfecta», cuenta.

Anita Matamoros ha querido hacer un repaso de cómo han sido los primeros días tras la operación: «El primer día estás bastante fastidiado, no puedes tomar nada sólido, todo líquido y frío... No puedo hacer deporte…», desvela. «Os iré enseñando todo el proceso, pero me parece interesante y creo que son cosas que debemos de contar porque no se sabe de ello y al final todos tenemos esos pequeños problemas», dice la influencer en una batería de stories.