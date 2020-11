La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha querido hacer un repaso de la increíble transformación física que ha dado desde 2017 hasta ahora, con retoques incluidos. Anita Matamoros hace un repaso con fotos…

Anita Matamoros ha querido compartir con todos sus seguidores el vídeo que más difícil le ha resultado grabar. La joven normalmente recibe muchísimos mensajes que le hacen saber lo mucho que ha cambiado físicamente. Por este motivo, la hija de Kiko Matamoros y Makoke se atreve con este vídeo en el que hace público sus cambios físicos y de pelo desde 2017 hasta ahora.

«Hoy os traigo un vídeo que jamás pensé que grabaría, porque es un vídeo un poco delicado. No quiero que nadie piense cosas raras, todo se puede malinterpretar. Recibo mogollón de mensajes que me dicen que cuánto he cambiado, que cómo he adelgazado tanto o estás más gordita… Yo jamás le diría a alguien algo así», empezaba diciendo.

La joven ha empezado en el año 2017, cuando tenía un aspecto algo más diferente al de ahora. «Ese año fue muy bueno en lo que se refiere al físico. Estaba feliz y se me notaba. Estaba en 1ª de Bachillerato, fue un año muy bueno, porque me lo pasaba súper bien en el colegio», empezaba diciendo respecto a esta instantánea.

Así estaba Anita Matamoros en 2017

De ese mismo año, Anita volvía a compartir una instantánea en la que aparecía en bañador. Aprovechaba la ocasión para desvelar que en esa época tenía mucho complejo con su pecho. «Lo tenía enorme y muy caído. Esto me acomplejaba bastante. Aquí no tenía flequillo. Aquí estaba más ancha, pero da igual. Es un cuerpo normal, para mí este cuerpo está bien».

Tenía un complejo muy grande con su pecho

Poco después de estas fotos, Anita Matamoros decidió volver a cortarse el flequillo. «En esta foto me veo una cara de niña… Tengo un metabolismo que es acelerado. Mi cuerpo es agradecido y desagradecido a la vez, como sano dos días y adelgazo, como mal y engordo. Antes estaba mucho más flácida porque no hacía deporte, y eso no me gustaba. No me gustaba ningún deporte», explica sobre estos años en los que su cuerpo era muy diferente al de ahora.

Con más cara de niña

En la siguiente foto que ha compartido con todos sus seguidores, vemos cómo Anita Matamoros tenía el rostro más fino. Ella misma vuelve a hacer hincapié en los cambios tan bruscos que ha dado su cuerpo a lo largo de estos años. «Cuando me viene la regla, me hincho muchísimo. El pelo me gustaba mucho cuando tenía las mechas californianas. Este año fue el primero en el que me puse extensiones, y desde aquí, no dejé de ponérmelas, porque me encantan».

En cuando a su estilo, Anita Matamoros también ha cambiado mucho. Y es que hace unos años, la joven se decantaba por llevar ropa muy oscura. «Resaltaba más por mi color de piel clarito. No me gustaba ir ajustada por el pecho. Aquí todavía tenía el pecho enorme. Mi cuerpo seguía siendo flácido».

Su rostro más delgado

Llevaba ropa muy oscura

Ha hecho bastante hincapié en lo mal que lo pasó con su pecho. Acto seguido ha mostrado su perfil antes de operarse el pecho. «Mirad qué volumen de pecho. No me gustaba nada. Las gafas las llevaba siempre, no me gustaba nada llevar lentillas», explica. Esto es algo que le sigue ocurriendo ahora. La mayoría de las veces la veces lucir gafas de ver.